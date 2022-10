Un galpón avícola presentó un principio de incendio

Estación Plus Crespo

En la mañana del lunes, el cuartel de Crespo recibió un llamado de emergencia, sobre cuya respuesta, el Jefe de Cuerpo Activo, Pablo Gettig Jacob, indicó a FM Estación Plus Crespo: "Se movilizaron 8 bomberos en 3 móviles hasta un establecimiento ubicado en cercanías de Aldea San Miguel. Se trató de un principio de incendio en un galpón avícola, siendo el foco ígneo controlado por personal de la granja. Se verificó que no haya reincidencia y dado el ataque rápido, no hubo mayores daños".