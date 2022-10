Confirman 3 días de paro de micros: qué servicios estarán alcanzados por la huelga

Estación Plus Crespo

"Ratificamos el estado de alerta, e informamos a los usuarios que el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarias Automotor, dispuso un paro de actividades en el Transporte de Pasajeros del Interior del País por 72 horas, a realizarse durante los días 25, 26 y 27 de octubre", confirmó el secretario gremial entrerriano, Mario Meulio.

El dirigente indicó a FM Estación Plus Crespo que "estarán alcanzadas todas las líneas cuyo recorrido completo sea de hasta 70 Km., considerando desde el punto de procedencia hasta el destino del servicio".

En consecuencia y en lo que refiere a la repercusión local, muchos viajes que son exclusivamente a Paraná, Libertador San Martín, entre otros, no estarán funcionando en los días mencionados, ya que la distancia es inferior a 70 Km. Aconsejan consultar con antelación, la prestación del servicio requerido para esos días.

Pedido de declaración de Emergencia Nacional

"Sin aumento no hay transporte", dispararon desde el gremio que nuclea a los trabajadores de empresas de transporte de pasajeros; y mediante un comunicado afirmaron: "Asistimos al Ministerio de Trabajo de la Nación, sin acordar la pretendida igualdad salarial para los trabajadores representados. Nosotros vamos a defender nuestros salarios y las fuentes de trabajo. No queremos encontrarnos en medio de una disputa entre la Nación y las Provincias. Queremos el aumento que nos corresponde, por lo que resulta indispensable que el Congreso Nacional declare la Emergencia en el Transporte de Pasajeros del Interior.

Necesitamos que se reconozcan nuestros derechos y se comprometan para evitar diferente tratamiento a los mismos trabajadores. Pedimos de los Gobiernos la lealtad y el reconocimiento que los trabajadores se merecen".

"Estamos cansados de esta falta de respeto al Trabajador. Está claro que pretenden trabajadores de segunda, no lo vamos a permitir", indicaron desde UTA y sostuvieron: "Siempre estaremos dispuestos al diálogo permanente, y pedimos la intervención de las autoridades competentes para evitar las medidas de fuerza gremial, pero sepan que lucharemos por los derechos de los trabajadores, y sin aumento no nos detendremos, no vamos a resignar nuestro salario. Sepan que tanto los usuarios como los trabajadores

somos rehenes de los gobiernos y los empresa".