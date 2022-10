La grúa le llevó el auto con un millón de pesos: el dinero desapareció

Jorge Arce repasó lo sucedido este martes, cuando una grúa retiró su auto por estar mal estacionado y, en el proceso, asegura que se perdió un millón de pesos que transportaba en el vehículo.

Al respecto, reconoció a Diario Río Uruguay, “yo estaba con mi mujer y, en resumidas cuentas, dejé el auto mal estacionado y abierto en la peatonal, porque era entrar al banco y salir”. Siempre de acuerdo a su relato, ingresó al banco, aproximadamente, a las 11:30 de la mañana y, una vez dentro, reconoció “mirar el auto una o dos veces por la ventana que da para la peatonal”, logrando “ver que estaba en calle Urquiza todavía, entre el banco Santander y la casa de cambio a mano derecha; miré dos veces y el auto estaba ahí”.

No obstante, al salir del establecimiento, se encontró con la ausencia de su automóvil. Al notar la situación, explicó que “los policías me dijeron que se lo llevó la grúa, entonces me subo a un remis y me voy a Tránsito”, en donde “pregunté por el auto y me dijeron que tenía que ir a Retenciones y Liberaciones”. Una vez allí, le comunicaron que “el auto no estaba ahí, que debería estar llegando”, pero “cómo puede ser que esté en camino si yo salí del mismo lugar y llegué primero yo”.

Fue entonces que “me dijeron que el auto estaba en el Centro de Convenciones”, por lo que, minutos más tarde, se dirigió hasta el lugar para retirar el vehículo, pero se encontró con que “no había nadie en el lugar”, sino que “justo llegaba personal de la comisaría cuarta”.

Debido a esto, Arce decidió “sacarle fotos al auto", argumentando "que no tenía ni siquiera la multa en el parabrisas, no tenía nada”. Debido a esto, “los policías me dijeron que no tocara el auto, porque tendría que venir Criminalística”, motivo por el que “voy por la ventanilla y miré para adentro”, notando de esta manera que “el estéreo no estaba puesto” como él lo había dejado y “el termo, que lo había puesto en el asiento, estaba en el piso”.

Fue allí donde "miré para donde estaba la plata, porque tenía un millón de pesos, y no estaba, no se veía”, por lo que “pensé que, en una de esas, cuando lo subieron a la grúa se fue para atrás la plata”, explicó Arce. Finalmente, precisó que “hice la denuncia en la Jefatura” y personal policial “hizo el levantamiento de huellas” en el rodado. Ahora será la Justicia la que deberá determinar la veracidad de lo relatado por Arce y también tomar la versión del personal de la Central de Tránsito que intervino en el procedimiento de retención y traslado.