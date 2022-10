Apareció una comadreja en la Plaza 1º de Mayo y fue liberada en zona de campo

Hubo una nueva aparición y posterior intervención policial en la capital entrerriana, siendo una ocasión propicia para abordar cuestiones concernientes a este animal, que cada vez es más visualizado en viviendas, oficinas y otros espacios de uso humano.

En relación a la puesta en resguardo más reciente, el Jefe de la Brigada Paraná, Crio. Leandro Peralta, comentó a FM Estación Plus Crespo: "En horas de la mañana, transeúntes que se encontraban en la Plaza 1º de Mayo de la ciudad capital, dieron aviso telefónico al 911 de la presencia de un ejemplar -que creían que se trataba de una comadreja-. Se nos comisionó y el personal idóneo acudió con los elementos necesarios para proceder a su captura, lo cual pasado un tiempo ocurrió de manera satisfactoria. El animal se encontraba en buenas condiciones de salud, por lo que posteriormente fue liberado en un ambiente natural, acorde a sus necesidades".

"La fauna silvestre se encuentra protegida por Ley", recordó el funcionario y agregó: "Estos marsupiales viven en los huecos de los árboles y comen insectos, siendo inofensivos para los humanos, prácticamente se han adaptado a la vida de ciudad, aunque su lugar para un desarrollo pleno, es la zona de monte".

Peralta sostuvo que "fue visualizada porque hay ejemplares verdes que reúnen las condiciones para que hagan los huecos donde suelen habitar. Los especialistas aluden que estamos hablando de un animal muy territorial, que ni siquiera vive en pareja: se junta, se aparea y se separa. Al ser pariente del canguro, nace y se mete al marsupio. Viaja unos siete días colgando del pelo de la madre, alcanza su desarrollo y, después de esa semana, empieza a buscar su territorio”.

El Jefe de Brigada Paraná recordó a la población que "no son peligrosas y tratan de evitar el contacto con los humanos. Pero en muchas ocasiones, al intentar espantarlas, las mismas emiten un sonido tipo gruñido, que puede asustar a los humanos. No hay motivos para matarlas como pretenden algunas personas. No son ratas gigantes como se cree, todo lo contrario, está demostrado que no son vectores de ningún tipo de enfermedad. Aunque son de sangre caliente, su temperatura no supera los 32 grados y no transmiten rabia. Comen insectos como cucarachas, arañas y alacranes en cantidad. También se alimentan de huevos de los nidos y miel, todo les viene bien. Son muy prolíferas: viven sólo dos años, pero en ese período tienen una reproducción abundante”, destacó el responsable de la repartición.