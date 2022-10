"A pesar de la aplicación de la Ley, los femicidios no cesan, entonces hay mucho por hacer", dijo el autor del libro del caso Micaela

En la tarde de este miércoles, el periodista Santiago García encabezó en el salón de la Escuela Técnica Nº 35 de Crespo, la presentación del libro "Micaela, la chica de la sonrisa eterna". En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el autor del Título explicó: "Lo fundamental es la biografía de Micaela García, esta chica entrerriana que impulsó la creación de una ley referente, en lo que respecta a la lucha contra la violencia de género. En un 80% el libro recrea su vida, desde que se conocieron su mamá y su papá, conformando una familia, hasta sus 21 años. Se refleja a Micaela en sus distintas facetas: amiga, estudiante, deportista, militante política, todo su desarrollo. Y el 20% restante apunta a la causa judicial, ya que uno de sus femicidas quedó libre y también aludiendo a cuestiones que considero que se dieron para que el femicidio terminara ocurriendo, un montón de cosas en ámbitos del Estado, que me parece podrían haberse evitado".

"Los papás Andrea y 'Yuyo' tuvieron una actitud que nos lleva a esto de replantearnos y hacer cosas desde la acción positiva. Estoy seguro que con lo convulsionada que estaba Gualeguay con el hecho, si ellos hubieran sugerido ir a reclamar con vehemencia, muchos no hubieran dudado en prender fuego delante de la cárcel. Pero su actitud templada y con mucho criterio social fueron claves", dijo en relación a los padres de la joven asesinada y agregó: "Ellos ni bien me acerqué, no me pidieron credencial de periodista ni afiliación partidaria, sino que se brindaron a colaborar con el objetivo de este proyecto".

El escritor lamentó que "después del Ni Una Menos siguieron sucediendo más de un femicidio por día y después de Mica, siguen pasando estos hechos. A pesar de la aplicación de la Ley, los femicidios no cesan, entonces hay mucho por hacer. Nadie está excenta, ninguna mujer, aún cuando no está con una pareja violenta, porque de hecho Micaela no tenía vínculo afectivo con el femicida".

García se expresó "contento de haber recorrido la mayoría de los departamentos de Entre Ríos, donde el caso Micaela está mucho más presente en la población, pero también ha causado mucho interés en la Feria del Libro de Rosario, y de Buenos Aires. He recibido invitación de otras provincias y es una satisfacción. Ahora, agradecido con la escuela y las personas que organizaron esta presentación en Crespo".

Para quienes estén interesados en el material bibliográfico, el autor comentó que "el libro tiene sus redes. Está editado por Chirimbote, que es una editorial nacional y eso hace que por Internet se pueda adquirir, hay diferentes formas de comprar el libro y se distribuye en las librerías también".

Finalmente y apuntando a la repercusión en el público, Santiago manifestó: "Es doloroso hablar de una chica que fue víctima de un femicidio, pero es un disparador para conversar sobre las luchas locales en cada comunidad, entonces eso es lo imprtante, generar el espacio de intercambio".