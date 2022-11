Caso Nahir Galarza: polémica por el presunto despido de su abogada

Nahir Galarza es la mujer más joven en recibir una pena de prisión perpetua como única acusada por el crimen de Fernando Pastorizzo que tuviera lugar en la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en Gualeguaychú, Entre Ríos.

Tras varios altercados y enojos por los excesos de protagonismo de su letrada, la joven habría citado al abogado que lidera su defensa técnica, el Dr. José Ostolaza, y habría pedido que solicite la revocatoria de su codefensora ante la Corte Suprema, la abogada Raquel Hermida, por razones personales y profesionales.

Sin embargo, desde es el estudio de Hermida niegan la versión y aseguran que el trabajo con Nahir está terminado y que esperan la resolución de la Corte.

"La Corte puede rechazar un expediente por requisitos formales y específicos de protocolo o por ausencia de garantías constitucionales en lo reclamado. El caso de Nahir todo fue aceptado, la defensa está finalizada y ahora se espera la resolución. Fue un trabajo exitoso", aseguraron a minutouno.com fuentes del estudio de Hermida.

Por qué Nahir habría echado a Hermida

Según trascendidos, Galarza no quería ver en los medios a Hermida ya que la acusaba de ventilar intimidades con la excusa de que se trata de una "causa feminista" y que había que usar todos los recursos posibles.

Este último 11 de septiembre, la joven condenada, cumplió 24 años de edad y pasó su quinto cumpleaños en prisión de los 35 que debiera transitar allí si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se encuentra actualmente revisando el fallo a prisión perpetua, no lo revoca o decide que se realice un nuevo juicio con Perspectiva de Género como planteó desde el inicio Ostolaza.

Nahir habría aprovechado una de las visitas de su familia a la Unidad penal N° 6 de Paraná para pedir que, tras ver una nueva nota de la letrada donde se jactaba de haber sido la que dio "un vuelco fundamental" a la causa desde su llegada y además ver que se publicaban datos íntimos de una supuesta relación amorosa carcelaria, la contactaran en forma urgente con el titular de su defensa técnica a cargo de Ostolaza.

En la comunicación con su abogado, Nahir habría dicho: "Por favor vení urgente que te firmo y echá de una buena vez a esta señora. A ella solo le interesan las cámaras y no la verdad. Me ha colocado como rehén de un feminismo fanático al que no pertenezco y no merezco esto".