Descubren una plantación de marihuana dentro de un Área Protegida

En el amanecer de este miércoles, el encargado de la Reserva Natural Educativa "Los Teros", Lic. Jaime Borda, avisó a la Brigada Abigeato Colón, de que mientras se encontraba realizando las patrullas diarias de prevención, visualizó que un grupo de personas se encontraban pescando en un sector protegido del Arroyo Perucho Verna.

Acudió con prontitud el Jefe de la Brigada, Comisario Jesús Sosa, acompañado del Segundo Jefe de la dependencia, Oficial Sub Inspector Pehuén Villagra y personal a sus órdenes, constatando que sobre el arroyo se extendía una malla de nylon, sin piezas capturadas. No cumplía con las medidas exigidas por Ley, motivo por el cual los efectivos de la repartición especializada levantaron la misma, secuestrándola bajo Acta de Infracción a la Ley Provincial de Pesca N° 4892, no pudiendo localizar en el lugar a los posibles infractores, confirmaron a FM Estación Plus Crespo.

En búsqueda de los responsables de ejercer la actividad de pesca de forma ilegal, los funcionarios junto al encargado del Área Protegida, se internaron en el corazón de la Reserva, constatando en el centro de la misma, ocultos por floración del lugar, una importante cantidad de plantines presumiblemente de marihuana. Estaban plantados de forma particular y a su vez, diferentes caminos -tipos senderos- se extendían por entre árboles, denotando que ingresaban y egresaban hacía el lugar desde el Barrio El Brillante de la ciudad de San José.

Ante el descubrimiento, la autoridad policial se comunicó de forma inmediata con el Fiscal en Turno, Dr. Alejandro Perroud, quien dispuso la intervención de la División Toxicología de Colón, quienes luego de realizar las correspondientes pesquisas de campo, confirmaron la sustancia, secuestrando 18 plantines de Cannabis Sativa.

El personal policial interviniente, continúa con tareas investigativas de rigor, a fin de poder dar con los responsables de la contravención ejercida y el delito cometido en el interior de la Reserva Natural.