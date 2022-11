Se duplicó el déficit de la Caja de Jubilaciones e insisten en la necesidad de avanzar en una reforma previsional

El funcionario se refirió a la realidad del organismo, los cambios que se realizaron desde asumió al frente de la Caja el 29 de julio de 2020 y planteó la necesidad de sincerar un debate pendiente: realizar una nueva ley de jubilaciones donde todos los sectores tendrán que ceder algo, para que se tenga mayor previsibilidad en el futuro.

Scarione indicó que en el sistema entrerriano las mujeres beneficiarias representan casi el doble que los varones: 39.316 contra 20.544. “Casi el 60 por ciento de nuestros beneficiarios son mujeres”, resaltó el funcionario y aclaró que se tiene un amplio padrón –por ejemplo- en docentes, “donde me toca firmar a diario las jubilaciones ordinarias especiales y son más mujeres que varones”: 18.611 contra 3.800 varones docentes jubilados.

“Después, los demás son bastante equidistantes como la Administración Central”. Del mismo modo, hay mucha diferencia en Enfermería: 1.898 contra 425. “Son carreras que se han dado a lo largo de la historia donde las mujeres son mayoría”, indicó a Canal 9, Litoral.

Scarione indicó que aproximadamente en lo que va del año se han producido 3.500 altas, teniendo en cuenta que jubilaciones y pensiones es un beneficio para esta estadística. Y 2.100 bajas, con lo cual “se tiene un índice vegetativo más que importante en crecimiento”, advirtió para dar un panorama preocupante sobre el sistema.

-Usted asumió en julio de 2020, cuánto eco encontró para realizar las reformas o mejoras que en ese entonces se propuso.

-En lo personal estoy satisfecho con lo que estamos haciendo en equipo con 270 empleados que tenemos en la Caja y que es un número bastante acotado. Y más allá de que uno no encuentra el eco para un estudio a fondo del sistema previsional y que es algo que urge por los números y por un montón de razones; aquí hay cuestiones administrativas que hacen al sistema previsional. Tengo la satisfacción que las metas que nos hemos propuesto las hemos cumplido e incluso hemos mejorado –algunos tal vez no lo notarán- pero, nosotros nos damos cuenta que hemos mejorado. Por ejemplo, hoy estaba firmando jubilaciones ordinarias especiales, la mayoría docentes y algunas jubilaciones comunes que estaban caratuladas en junio-julio. Pero, quiere decir que hemos avanzado bastante. Y en los objetivos principales estamos trabajando en dejar una Caja ordenada; dejar un sistema administrativo ordenado que hoy lo hemos realizado para que las autoridades que nos sucedan puedan hacer el estudio que tal vez nosotros no alcancemos a realizar.

- ¿Usted estima que es determinante fijar un tope mayor de edad para cada tramo de la administración pública provincial?

-Acá no sirve hacer un análisis parcial, sino que hay que revisar del primero al último artículo de la ley. Entonces, todas esas variables tienen que estar dentro de la mesa. Seguro, todos los sectores van a tener que ceder en algo. El promedio de nuestro beneficio previsional no es bajo porque es de 172 mil pesos por mes. Y tenemos sueldos que llegan a 2.050.000 pesos en la mano y sueldos de determinado sector que anda en los 90 mil pesos.

- ¿Qué se piensa hacer con los regímenes especiales como Educación, Salud, Seguridad?

-De acuerdo al sistema tenemos jubilados que acceden al beneficio a los 45 años y otros a los 50 años. Los docentes 52 años si cuentan con 25 años de estar al frente de un grado; 45 años en salud mental y otro tanto para los Policías. Me toca firmar a diario retiros voluntarios de la Policía, porque ellos tienen un sistema de jubilación diferente al resto de la administración pública. Y el promedio en la Policía oscila entre los 48 y 50 años de edad. Son muy pocos los que superan esa edad. Es la ley que tenemos. Siempre sostengo que el tengo el privilegio y la Gracia de tener 37 años como empleado público con orgullo y tener 37 años de contador y haber podido ejercer en la actividad privada. Y en la actividad privada es muy distinto: una jubilación de autónomo que se paga 10.500 pesos por mes –y ahora va a aumentar-, están cobrando 44-45 mil pesos. En cambio, nosotros tenemos un promedio muy alto y realmente es complejo. Y el déficit no lo pone (el gobernador Gustavo) Bordet ni yo de nuestros bolsillos; lo pone el que espera en la esquina.

-En esa descripción comparativa es dónde se comprende mejor el concepto “que todos deben ceder algo”.

-Puede sonar antipático lo que digo, pero es una cuestión realista; sino nos va a llevar puesto. Venimos de un déficit de casi 23 mil millones de pesos, pasamos a casi 46 mil millones de pesos. Para el año que viene tenemos presupuestado 62.350 millones de pesos y seguramente lo vamos a superar. Si este año acompañamos la inflación, por eso pasamos de 23 mil millones de pesos a casi 46 mil millones de pesos, es casi el 100 por ciento, básicamente la inflación de 2022. Esperamos que la inflación 2023 no pase de lo que dice el Presupuesto Nacional que es del 50 por ciento.

Con necesidad de nueva ley, pero sin proyectos

-Ha averiguado si alguien va a presentar un proyecto para comenzar a analizar y debatir esta realidad.

-Con el gobernador tengo una charla permanente, lo mismo que con la gente, básicamente del Ministerio de Economía que son los que tienen los números y tienen que paliar el déficit. Es una preocupación permanente. Nosotros, desde el Poder Ejecutivo hicimos todo lo posible. Incluso tomamos medidas “odiosas”, pero que a la larga… los mismos que de alguna manera se enojaron hoy nos dicen que estuvimos bien y que fue el famoso 3 por 1 que se puso en la década del ´90, con una Resolución que modificaba la Ley; lo mismo aquellos profesionales universitarios que ya se habían jubilados y que tributaban en la Nación y después venían para que nosotros (la Provincia) les incrementemos los haberes; la Caja otorgante y que nos ha ido bien porque la Justicia no nos ha fallado en contra. Nos llevó ocho meses estudiarlo y no fue una medida a tientas y a locas. Es decir, las medidas administrativas hoy están y las estamos cumpliendo. Además, tenemos un orden administrativo que desde el Poder Ejecutivo más no podemos hacer. Aquí es una cuestión legislativa.

-Entonces no hay una orden desde el Ejecutivo hacia el Legislativo; porque nadie saca los pies del plato y decide por sí mismo para hacer algo al respecto.

-Pero, son legisladores, sean del oficialismo o de la oposición. Charlas siempre hay; siempre hay consultas… pero, en concreto no hay proyectos.

Los pagos

- ¿Cuántas pensiones se pagan en la actualidad?

-No recuerdo en estos momentos con exactitud y es mucho mayor las jubilaciones. Nuestro padrón es de 59.800 beneficiarios y el 60 por ciento es jubilado y el resto es pensiones.

-Hoy por hoy un vocal del Superior Tribunal de Justicia sigue siendo la jubilación más alta.

-El sueldo más alto que tributa la Caja en la actualidad es alrededor de 2.050.000 pesos. Y eso en la mano y es un vocal del Superior Tribunal; aunque no quiere decir que todos cobren lo mismo. El costo de la Caja es más y asciende a 2.190.000 pesos.

-Y el dato saliente es que le siguen los jubilados del Ente Provincial Regulador de la Energía de Entre Ríos (EPRE).

-Así es y el sueldo es de aproximadamente 1.200.000 pesos, porque el promedio es de 680 mil pesos. Son sueldos altos y la jubilación es alta. La tengo en la memoria y es de más o menos 1.200.000 pesos.

-Y en ese orden le seguirían los del Tribunal de Cuentas.

-Así es. Tribunal de Cuentas, Banco de Entre Ríos, Banco Municipal. Por ejemplo, del Banco de Entre Ríos tenemos el Fondo Solidario que se hizo en la década del ´90. Son 1.118 y de los cuales 200 y picos son del Fondo Solidario y que se hizo cuando se privatizó el banco, parte del arreglo fue que la Caja de Jubilaciones se hiciera cargo de determinados valores… cuestionable desde mi punto de vista; pero, es la ley y, lógicamente, tenemos que respetar.

El hotel en Córdoba

- ¿Cuál es la situación del hotel de la Caja de Jubilaciones que está ubicado en la Provincia de Córdoba? Ha mejorado.

-No me gusta mentir. Al hotel lo mantenemos, no lo habilitamos. Estamos en conversación con la Federación de Jubilados porque habían manifestado cierto interés, de alguna manera, para hacerse cargo del hotel. Todavía tenemos algunas charlas pendientes con ellos. Y nosotros lo mantenemos. Hay que imaginar que con semejante déficit.

-Bueno, pero el Ejecutivo podría hacer algún aporte.

-Lo que pasa es lo siguiente. Poner en valor a ese hotel sale aproximadamente 100 millones de pesos; después hay que “vestirlo”, pagar empleados y es realmente difícil manejarlo y hasta nos parece que no es conveniente que el Estado tenga que hacerse cargo.

- ¿Y qué le dijeron desde la Federación de Jubilados?

-Lo están analizando y en estos días nos darán una respuesta. Lo veo difícil porque es una inversión muy grande; no tiene un rédito inmediato para ellos. Los comprendo. Comprendo su buena voluntad. Pero, nosotros estamos en un organismo que tiene injerencias irritantes y que tiene un porcentaje enorme del Presupuesto Provincial. Y no podemos distraer fondos para hacer un turismo social que no lo podemos llevar adelante. No nos podemos hacer cargo. Pero, sí lo mantenemos, aunque no lo habilitamos. Entiendo que es una cuestión de responsabilidad, aunque sea antipático.

• Los adscriptos- ¿Cuál es la realidad de los adscriptos a la Caja de Jubilaciones?

-Cuando asumimos en nuestro período a través de jubilaciones y renuncias, hemos dado de baja alrededor de 40 empleados de la Caja. Es decir, tenemos 40 empleados menos y 10 contratos de servicios y unos cuantos pasantes. Adscriptos que están regularizados fuera de la Caja tenemos alrededor de 12; pero regularizados y de acuerdo a las reglas que hemos impuesto.

-Uno de esos adscriptos es Daniel Elías (ex presidente de la Caja de Jubilaciones) que asesora al diputado nacional Marcelo Cassaretto.

-Así es. El sueldo lo paga la Caja de Jubilaciones, pero con la limitación que no accede al adicional al no trabajar en el organismo.