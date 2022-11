Sorprendente: En un solo parto, nacieron 28 cerditos

Momentos de un grato asombro y horas de intensa labor se han estado viviendo en el Establecimiento "Don Remigio", ubicado en el ejido de Crespo. Se trata de un importante punto de producción porcina, donde ocurrió un hecho que supera los récords: nacieron 28 cerditos de una misma chancha y en un mismo parto.

Sucedió en el Establecimiento "Don Remigio", sobre Ruta 12, a 500 metros de la rotonda de Crespo, de propiedad de Claudio Barón. El criador de los animales, Néstor Martínez, relató a FM Estación Plus Crespo: "Anoche se produjo un nacimiento múltiple, en una dimensión que nunca se había producido. Fueron 28, pero uno murió aplastado por la misma madre. Hasta ahora veníamos teniendo partos de unos 22 nacimientos, que de hecho quedan vivos unos 18. Eso es el parámetro habitual de la inseminación artificial, pero esta vez, se superó la marca. No tenía una apariencia diferente a otras, no esperábamos que ocurriera esto. En mis 18 años que hace que me dedico a criar cerdos, es la primera vez que presencio algo así".

Un parto de tales características implica asistencia y cuidados especiales y cruciales. Al respecto, Martínez comentó: "En las primeras horas hay que tratar de que calostren bien, que por suerte se pudo lograr. Se hace una especie de rotación, que consiste en sacar los más grandes durante una hora y media aproximadamente, para que los más chiquitos puedan prenderse cómodamente. Después se los repone a la camada. Todos pudieron tomar el suficiente calostro y lo que fue este primer día, han presentado buenas condiciones, se encuentran hasta ahora muy bien los 27".

En cuanto a la cerda, referenció: "Horas después del parto se levantó, comió, tomó agua. Está muy bien. Los veterinarios están sorprendidos como yo con lo que sucedió", aseguró el criador.

Se requiere de más de una madre para asegurar la supervivencia de todos los cerditos. En ese sentido, apuntó: "En horas de la tarde estuve organizando la separación de las crías. Una mitad está con madre sustituta y los más chiquitos están con su madre biológica. Esto se debe a que las madres tienen 16 tetas, entonces es imposible que pueda alimentar a 27. Por eso siempre se utiliza una nodriza, que está en el mismo establecimiento, comparten una misma sala incluso, y así todas las crías pueden ser bien nutridas en forma natural".

-Néstor Martínez con un padrillo, en el estaclecimiento Don Remigio-

Néstor Martínez forma parte desde hace casi dos décadas de este proyecto productivo, aportándole mucha dedicación para que los resultados sean óptimos en este emprendimiento de la familia Barón, que apela a los avances científicos y tecnológicos e implementa las nuevas tendencias. Casi en forma anecdótica y demostrando la significación de estos animales en su vida, reveló: "El cerdo es un animal muy sensible, por lo que además de tratarlo bien, hay que prestarle atención y ser cuidadoso de sus necesidades. Si uno está nervioso, el animal lo absorve y entra en ese estado. Me ha pasado, que hay cerdas muy nerviosas al momento del parto y me acerco para que me reconozcan en contacto con ellas, las acaricio o abrazo y con estimulación, se consigue que produzcan oxitocina, que es la hormona que requieren en cantidad para impulsar el trabajo de parto. Siempre buscamos que sea así, naturalmente, evitando en lo posible inyectarlas. Como criador, hay que estar tranquilo y solo ayudar a que la naturaleza haga su milagro. En mi experiencia, puedo decir que se genera un vínculo muy lindo. En el establecimiento hay una plantel de casi un centenar de cerdas, por lo que las hembras no tienen nombre, pero sí los machos, que son una cantidad menor. Vivo esta actividad con mucho entusiasmo", concluyó.