Comenzó la colecta de cara a la 4ª edición de "Manos a la Olla"

Estación Plus Crespo

El chef crespense Lautaro "Tato" Marche, confirmó que nuevamente se llevará adelante la cruzada solidaria "Manos a la Olla", a beneficio del Hogar Nuevo Amanecer. En diálogo con FM Estación Plus Crespo, resumió el espíritu de la actividad: "Esto nació en el 2017. Formaba parte de una Asociación gastronómica a nivel Latinoamericano y se impulsó en ese marco, que 23 cocineros de todo el país cocinen a las 23:00 del 23 de diciembre, un plato alusivo a la Navidad, para compartir con alguna institución. Se hizo en aquella oportunidad y la experiencia fue tan linda, que decidí seguirlo haciendo en la ciudad de Crespo. Esta será la 4ª edición y estoy muy contento de poder brindar algo de lo que uno sabe al prójimo, en este caso los chicos del Hogar y quienes están en su día a día".

"El objetivo es también poder juntar donaciones, para lo cual apelo a la sensibilidad de los vecinos. Hablando con la comisión y la directora, me hacían saber que lo que siempre necesitan son productos de limpieza y de higiene personal. Estaremos apuntando a ello, cosas que no se vencen y que cada uno puede aportar un granito de arena. Estaremos colectando en mi casa, ubicada en Chaco 1755, donde pueden acercar donaciones y sino, quienes estén complicados con el traslado, me avisan al 343-4642533 y coordinamos la búsqueda. Recibiremos hasta el mismo 23 de diciembre y esa noche lo llevamos al Hogar. Por suerte, siempre la gente acompaña y valoramos cada colaboración", precisó Marche.

El chef se expresó agradecido con empresarios locales, que ya anticiparon su aporte para la emotiva cena: "Contamos con la ayuda de la firma CALISA, que ya nos confirmó su aporte de pollos. Aún no decidimos el menú que haré, para lo cual también me ayuda mi señora, pero será a base de pollo. Es un muy lindo momento, que ojalá lo podamos continuar en los años sucesivos. La experiencia nos marca que vale la pena cocinar esa pre-cena de Navidad, en la que los chicos lo viven con mucha alegría y se comparte un rato realmente agradable".