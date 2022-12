Corea del Sur venció a Portugal sobre el final y se metió en octavos del Mundial

Corea del Sur le ganó hoy sobre el final por 2 a 1 a Portugal y se metió en octavos de final del Mundial de Qatar 2022 al terminar en el segundo lugar del Grupo H, en el que se quedó fuera Uruguay por tener menos goles a favor que el conjunto asiático.

Portugal golpeó de entrada y se puso en ventaja a los 4 minutos del primer tiempo con un gol de Ricardo Horta, pero Corea del Sur reaccionó a los 27 y llegó al empate de la mano de Kim Young-Gwon, mientras que en el descuento del complemento consiguió la victoria que necesitaba con un tanto de Hwang Hee-Chan.

Si bien Portugal fue superior en el inicio y tuvo varias situaciones claras, la mayoría de ellas protagonizadas por el delantero Cristiano Ronaldo, la necesidad llevó a Corea del Sur a emparejar el encuentro hasta apropiarse del dominio.

Ya en el complemento, el conjunto asiático fue decididamente en busca del tanto que necesitaba para clasificarse a los octavos, pero falló en los últimos metros y se topó con una buena actuación del arquero Diogo Costa.

No obstante, cuando ya se despedía de la Copa del Mundo, un contraataque le dio una vida más a Corea del Sur y Hwang Hee-Chan la culminó a la perfección para desatar los festejos de su seleccionado.

De esta manera, la tabla de posiciones terminó con Portugal en la cima con seis puntos, Corea segundo con cuatro igual que Uruguay, pero con mayor cantidad de goles a favor, y Ghana en la última posición con tres.

En octavos, Portugal se enfrentará con el segundo del Grupo G, que se define hoy y lo integran Brasil, Suiza, Camerún y Serbia, mientras que Corea del Sur se medirá con el segundo de esa zona.



Esta es la síntesis de Corea del Sur vs Portugal por el Grupo H del Mundial de Qatar 2022



Mundial Qatar 2022.

Grupo H - Fecha 3.

Estadio: Education City.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina).



Corea del Sur: Kim Seunggyu, Kim Moonhwan, Kwon Kyungwon, Kim Younggwon, Kim Jinsu, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Kangin, Lee Jaesung, Son Heungmin y Cho Guesung. DT: Paulo Bento.

Portugal: Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, António Silva, João Cancelo, Matheus Nunes, Rúben Neves, João Mário, Vitinha, Cristiano Ronaldo y Ricardo Horta. DT: Fernando Santos.

Goles en el primer tiempo: 5m. Ricardo Horta (P); 27m. Kim Young-Gwon (C).

Goles en el segundo tiempo: 46m. Hwang Hee-Chan (C).

Cambios en el segundo tiempo: 19m. João Palhinha por Matheus Nunes (P), Rafael Leão por Rúben Neves (P), André Silva por Cristiano Ronaldo (P) y Hwang Hee-Chan por Lee Jae-Sung (C); 35m. Son Jun-Ho por Kim Young-Gwon (C) y Hwang Ui-Jo por Lee Kang-In (C); 36m. William Carvalho por João Mário (P) y Bernardo Silva por Vitor Ferreira (P).