La Selección argentina se entrenó sin Di María ni el "Papu" Gómez con vistas al partido con Países Bajos

Luego de tener el día libre, la Selección argentina se volvió a entrenar hoy de cara al partido con Países Bajos, por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, sin la presencia de Ángel Di María ni Alejandro "Papu" Gómez a raíz de sus problemas físicos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni trabajó a puertas abiertas los primeros 15 minutos en el predio perteneciente a la Universidad de Qatar, que queda en la ciudad de Doha, por lo que se pudieron apreciar las ausencias de "Fideo" y Gómez.

Ambos realizaron ejercicios de kinesiología: Di María por la contractura que lo marginó del encuentro con Australia y el "Papu" por un esguince de tobillo que lo obligó a salir en el comienzo del segundo tiempo.

"Me quería matar porque me doblé el tobillo feo y no podía seguir mucho más. Prefería que entre otro chico que esté mejor que yo. Es un esguince, quedan varios días para recuperar y va a estar todo bien", había declarado el jugador de Sevilla tras el duelo.

Gómez había reemplazado al propio Di María, por lo que Scaloni deberá buscar una nueva variante, en caso de que ninguno de los dos llegue en condiciones para el choque con Países Bajos, para completar los once que saltarán al campo de juego.

Las opciones que pican en punta son el regreso a la mitad de la cancha de Leandro Paredes o el ingreso de Lisandro Martínez a la defensa para conformar una línea de cinco en el fondo desde el inicio, aunque aún restan varios días para el partido.

El domingo, el plantel y el cuerpo técnico tuvieron el día libre, por lo que la delegación pudo disfrutar de las calles de Doha en familia y muchos utilizaron sus redes para compartir esos momentos.

Lionel Messi y otros jugadores se quedaron en el predio, mientras que Leandro Paredes, Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Ángel Di María y Lautaro Martínez aprovecharon la ocasión para pasear por la ciudad, ir a la playa y conocer nuevos lugares.

El partido será el próximo viernes 9 de diciembre a las 16 (hora argentina) por los cuartos de final frente al equipo al que el seleccionado albiceleste derrotó por penales en la semifinal del Mundial 2014, para luego disputar la final con Alemania.