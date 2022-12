Brasil aplastó a Corea del Sur y se enfrentará con Croacia en cuartos de final

Brasil aplastó hoy a Corea del Sur por 4 a 1 y se clasificó a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, donde se medirá con Croacia, que eliminó por penales a Japón.

Brasil dio un show basado en la contundencia y abrió el marcador a los 7 minutos de la etapa inicial con un gol de Vinicius Júnior, mientras que a los 13 apareció Neymar, recuperado de su lesión en el tobillo, para anotar de penal el segundo del conjunto del entrenador Tite.

Más tarde, a los 29, llegó el turno del festejo de Richarlison, que convirtió el tercero, y Lucas Paquetá terminó de sentenciar el encuentro a los 36, todo en la primera parte, con la cuarta conquista, al tiempo que Paik Seung-Ho descontó con un fuerte bombazo de media distancia en el complemento.

A puro toque y jugada colectiva, Brasil se encargó de liquidar el partido en los primeros minutos de juego y de desmoronar la ilusión de Corea del Sur tras la heroica clasificación con una victoria agónica sobre Portugal.

Si bien el equipo asiático ensayó algunas reacciones, el seleccionado brasileño contó con un buen rendimiento de Alisson en el arco para sostener el cero, hasta que en la parte final Paik Seung-Ho logró el tanto del honor con un potente zurdazo a los 31 minutos.

Brasil también tuvo un sinfín de situaciones para aumentar aún más la diferencia pero el arquero surcoreano Kim Seung-gyu protagonizó varias atajadas, incluso en llegadas mano a mano, para evitar que la goleada fuese mayor.

De esta manera, Brasil se enfrentará en cuartos de final con Croacia, que en el primer turno le ganó por penales a Japón después de empatar 1 a 1 en el tiempo reglamentario.



La siguiente es la síntesis de Brasil vs Corea del Sur por los octavos de final del Mundial de Qatar 2022:



Copa del Mundo Qatar 2022.

Octavos de Final.

Estadio: 974.

Árbitro: Clément Turpin (Francia).



Brasil: Alisson; Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha, Richarlison y Vinicius Júnior. DT: Tito.

Corea del Sur: Kim Seunggyu; Kim Moonhwan, Kim Minjae, Kim Younggwon, Kim Jinsu; Hwang Inbeom, Jung Wooyoung, Hwang Heechan, Lee Jaesung; Son Heung Min y Cho Guesung. DT: Paulo Bento.

Goles en el primer tiempo: 7m. Vinicius Júnior (B); 13m. Neymar, de penal (B); 29m. Richarlison (B); 36m. Lucas Paquetá (B).

Goles en el segundo tiempo: 31m. Paik Seung-Ho (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Hong Chul por Kim Jinsu (C) y Son Jun-Ho por Jung Wooyoung (C); 17m. Dani Alves por Éder Militão (B); 19m. Paik Seung-Ho por Hwang In-Beom (C) y Lee Kang-I por Lee Jae-Sung (C); 26m. Bremer por Danilo (B) y Gabriel Martinelli por Vinicius Júnior (B); 34m. Weverton por Alisson (B), Rodrygo por Neymar (B) y Hwang Ui-Jo por Cho Gue-Sung (C).