La Fiesta de la Cerveza cumple sus Bodas de Oro y proyectan una imponente celebración

Estación Plus Crespo

Club Atlético Unión asume una vez más su rol de anfitrión social y abrirá sus puertas a todos aquellos dispuestos a disfrutar y compartir de dos noches de celebración. La edición 2023 corresponde a la 50ª Fiesta Provincial de la Cerveza, un evento cuya popularidad lo convirtió en una tradición de verano.

Walter García, presidente de la entidad organizadora, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Que sean 50 fiestas sostenidas -sólo interrumpidas por la pandemia-, tienen una significancia especial, por eso no nos significa una más, sino que estamos trabajando para que cumpla con las expectativas, acorde a la importancia que tiene. De hecho, cuando se planificó estuvimos intercambiando ideas y recibiendo aportes no sólo entre los miembros de Comisión Central, sino con subcomisiones, colaboradores, gente allegada al día a día del club".

"A las 20:00 tendremos el lanzamiento oficial de la Fiesta Provincial de la Cerveza, en Plaza Sarmiento, sobre el playón ubicado frente a la Municipalidad", confirmó García, dando cuenta que se retoma una sentida tradición. En tal sentido, agregó: "Estarán los carros rusos, vamos a estar repartiendo chopp y desde ahí ya habilitamos el ingreso a la cancha de nuestro estadio. De manera que a las 21:00 la gente ya podrá acceder al predio festivo".

El público podrá degustar desde comidas rápidas hasta las exquisiteces alemanas. Acerca del funcionamiento del comedor, el presidente de Club Unión comentó: "Habrá los clásicos choripanes, hamburguesas, y además nos acompañará un cheff, que estará elaborando y exhibiendo platos más elaborados que suelen saborearse en nuestra fiesta. En la cancha de basquet estarán las mesas y de hacer mucho calor, se colocarán mesas a cielo abierto también".

Alrededor de las 22:00, el escenario se colmará de luces y acordes de los diferentes géneros musicales que componen la cartelera artística. García sostuvo: "El Grupo Coreográfico Edelweiss hará su tradicional apertura, en ocasión de estar ya festejando sus 40 años de trayectoria. Ofrecemos una noche para bailar, con Súper Banda Estrella, Amantes Inocentes, El Como 10, Los Príncipes y Nico Mattioli".

En tanto, el sábado 21 de enero actuarán: Grupo coreográfico Edelweiss, Brisas Inmigrantes, Cuarteto Madrigal, Maravillas Alemanas, Mario Pereyra y Los Palmaé.

"Las entradas anticipadas se pueden comprar en la cantina del club. Los menores de 16 años ingresan gratis. Los adultos, pueden optar por un combo válido para las dos noches, a un valor de $3.000 y sino, $2.000 por sábados individuales", destacó Walter García.

Esta semana, la 50ª Fiesta Provincial de la Cerveza se estará presentando oficialmente en la capital entrerriana, atento su trascendencia y por integrar los atractivos que ofrece la provincia en su temporada de verano.