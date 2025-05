Día Nacional de la Donación de Órganos: Voces que laten gracias a una donación, dos historias de vida desde Crespo

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, alumnos del Instituto Comercial Crespo y del Instituto “San José” realizaron este viernes por la mañana un programa especial en FM Estación Plus 94.3 con el objetivo de concientizar sobre la importancia de la donación.

En una jornada cargada de emoción y reflexión, se compartieron los testimonios de dos crespenses que atravesaron la experiencia transformadora de recibir un trasplante: Gonzalo Velázquez y Melina Vergara.

Ambos pusieron voz a una realidad muchas veces desconocida por quienes no la viven de cerca. Hablaron del miedo, de la espera, de los días difíciles… pero, sobre todo, de la esperanza y la gratitud que hoy los acompañan.

Gonzalo Velázquez: “Cuando me trasplantaron, recuperé la alegría”

Gonzalo Velázquez tiene 35 años, es oriundo de Crespo y ha sido un apasionado del deporte. A los 12 años fue diagnosticado con diabetes tipo 1, enfermedad que, con el paso del tiempo, derivó en una insuficiencia renal severa. Hace tres años comenzó con diálisis y, tras un año y medio en tratamiento, recibió un trasplante de riñón y páncreas que le cambió la vida.

“Durante la diálisis, me di cuenta que había perdido la alegría”, confesó emocionado. “El día que me trasplantaron, salí de la sala y me reía de todo. Ahí comprendí que la tristeza me había invadido sin darme cuenta”.

"Estoy vivo gracias a una persona que decidió donar sus órganos. Esa decisión cambió mi vida y la de mi familia. Por eso es tan importante hablar del tema y entender que donar es dar una oportunidad de vida" - Gonzalo Velázquez

El camino no fue fácil. Velázquez atravesó momentos muy duros, tanto físicos como emocionales. “No fue solo un cambio para mí, fue un cambio para toda la familia”, señaló. Su recuperación, sin embargo, fue sorprendente: “Me dijeron que iba a estar internado uno o dos meses y en una semana me dieron el alta. Fue un milagro”.

Hoy lleva una vida normal y continúa con su labor cotidiana. “Sigo trabajando, salgo a la calle, hago mis tareas. Gracias a Dios, no me afectó laboralmente”, destacó. Más allá de eso, Gonzalo también promueve la concientización sobre la diabetes en sus redes sociales, donde suele compartir experiencias y consejos. “Ahora está pausado por cuestiones laborales, pero pienso retomarlo”, adelantó.

Al referirse a la donación, su mensaje fue claro y contundente: “Tenemos la responsabilidad de cuidar estos órganos que no son nuestros. Yo estoy vivo gracias al milagro de Dios y de una familia que decidió donar. Ese acto me cambió la vida”.

Melina Vergara: “El gesto más lindo que pueda haber”

Melina Vergara, de 43 años, también es crespense. Desde 2009 convive con una enfermedad renal crónica, que finalmente derivó en diálisis domiciliaria desde 2022. Su historia toma un giro particular: el donante fue su esposo, Claudio Leindjrin.

“El 11 de marzo me donó su riñón porque éramos muy compatibles. Gracias a él estoy viva”, contó conmovida. Melina atravesó un proceso largo y complejo. “Mi cuerpo ya no toleraba la diálisis, estaba muy mal. El trasplante llegó justo a tiempo. Fue un milagro”.

“Gracias a mi esposo hoy estoy viva. Me donó su riñón el 11 de marzo. Fue un milagro, llegué muy mal y hoy puedo contar esta historia gracias a él, a mi familia y a Dios. La donación de órganos salva vidas, hay que decir que sí.” - Melina Vergara

A pesar de que su recuperación tuvo complicaciones –sufrió seis intervenciones quirúrgicas y estuvo internada más de un mes–, destaca el papel fundamental del acompañamiento emocional. “Mi esposo y mi mamá estuvieron siempre al lado mío. El afecto de la gente, las cadenas de oración, los mensajes… todo eso te sostiene. No estás sola, y eso lo cambia todo”.

Hoy, a casi tres meses del trasplante, Melina sigue en proceso de recuperación y no duda en afirmar que “la donación de órganos salva vidas. Hay muchísimas personas esperando este milagro. Por eso hay que decir sí a la donación”.

Una lección de vida desde las aulas

El programa fue realizado por estudiantes del 5° “C”, pertenecientes al Centro del Ambiente del Instituto Comercial Crespo, y de 6° año del Instituto “San José”,con la coordinación de profesores y directivos de los establecimientos educativos y se emitió por FM Estación Plus 94.3, este viernes 30 de mayo. A través de esta iniciativa, los jóvenes no solo buscaron visibilizar la temática, sino también generar conciencia desde el compromiso social y el valor de la vida.

El testimonio de Gonzalo y Melina no solo conmovió a quienes los escucharon, sino que también dejó una enseñanza profunda: donar es dar vida. Es permitir que otras personas puedan volver a reír, abrazar, trabajar, soñar y agradecer. Es transformar el dolor en esperanza.

¿Cómo ser donante?

En Argentina, toda persona mayor de 18 años es considerada donante salvo que exprese lo contrario. Para registrar la voluntad de donar, se puede ingresar a www.argentina.gob.ar/INCUCAI o comunicarse al 0800 555 4628.

En Entre Ríos: CUCAIER - Teléfono 0343 4221198 - E-Mail: [email protected]