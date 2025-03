Un gran gesto de amor: Le donó un riñón a su esposa y el trasplante fue exitoso

Estación Plus Crespo

Melina Vergara y Claudio Leindjrin son un matrimonio crespense, que por estas horas están afrontando una importante prueba de vida en Santa Fe, donde se sometieron a un trasplante renal. Un gesto solidario, una gran muestra de amor y un testimonio que alimenta las esperanzas de quienes esperan de una buena voluntad, para mejorar su calidad de vida.

"La compleja intervención quirúrgica salió muy bien, anoche dejaron la Terapia Intensiva y los pasaron a una Sala Común, donde están juntos, avanzando cada uno con su recuperación", contó con emoción Antonio "Tony" Vergara, papá de la joven trasplantada.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el hombre manifestó un profundo y tremendo agradecimiento a su yerno, quien está haciendo posible que su hija mejore sustancialmente su calidad de vida, al punto de "probablemente ya abandonar la diálisis, que es sumamente difícil de afrontar", adelantó.

Antonio explicó que "a Melina le detectaron de chica un problemita en los riñones. Estuvo con tratamientos, fue creciendo y ya de grande, cada vez lo sufría más. Hace 2 ó 3 años que se sometía a diálisis, primero en Santa Fe y luego la autorizaron los médicos a hacérselo sola en su hogar. Estaba en la lista del INCUCAI para un trasplante de riñón, lo necesitaba con urgencia -porque prácticamente ya no le funcionaban ó lo hacían en un porcentaje muy bajito-; y de hecho, el 25 de diciembre pasado, cuando estábamos en casa festejando la Navidad, la llamaron de Santa Fe desde donde se estaba haciendo su tratamiento, para comunicarle que llegaba un riñón que venía del sur. Al otro día viajó, pero los estudios indicaron que el riñón no estaba en buenas condiciones, o sea que no se podía hacer el trasplante. Fue algo que nos bajoneó el ánimo, nos entró un poco de tristeza como familia; pero su esposo Claudio se había hecho los estudios y continuamos aguardando esa posibilidad. Resultó compatible, comenzó a hacer un tratamiento para estar en óptimas condiciones y fue así que se preparó todo, para el lunes 10 de marzo hacer el trasplante en el MIT".

"A las 7:00 le extrajeron el riñón a Claudio y a las 8:00 se lo colocaron a Melina", contó el papá y agregó: "Han tenido una recuperación muy buena. Tantas oraciones, tantos mensajes y buenos deseos, han dado sus frutos".

La operación significa un antes y un después para la familia: "Las diálisis con el tiempo son fuertes para el cuerpo, es incómodo, doloroso en sus horas posteriores. Ella siempre continuó trabajando y cada cuatro horas se dializaba, eso por ahí le causaba mareos. Fueron tiempos complicados, pero gracias a Dios y al enorme gesto de Claudio, se vienen otros tiempos. Es muy bueno lo que está sucediendo, Claudio por su decisión y Melina que lo necesitaba, ya no estaba bien últimamente", dijo el papá.

"Claudio es un guerrero", definió Tony a su yerno y acotó: "Es lindo que se conozca toda esta historia, porque hay tantos casos que por ahí uno no sabe y es un aliciente. Hay que concientizar, darle importancia al trasplante de órganos, tener en cuenta que nadie está exento. Ellos tienen una hija de 18 años, Valentina, una adolescente que estudia y que siempre estuvo pendiente. Por supuesto que es una gran lección de vida para mi nieta y para todos como familia".

"Claudio ya se levanta, camina un poquito, se ducha solo; y Melina está con su kinesiólogo, descansando y caminando poco a poco. Es muy emocionante verlos bien. Mi familia es mi vida, así como la música y ellos evidentemente van a seguir -como dice la canción- 'Juntos a la par'. El fin de semana posiblemente ya les den el alta y regresen a Crespo. Van a estar cuidaditos, quietos por unos días, controlando cómo van evolucionando. Estamos súper contentos y agradecemos a quienes están compartiendo estas sensaciones con nosotros".