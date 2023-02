Asalto comando a una familia: Se llevaron varios millones de pesos

“Nosotros alquilamos una casa en Pueblo Belgrano , porque nos gusta pasear en Gualeguaychú. Anoche nos despertamos con 3 personas en la habitación con armas, pasamontañas, nos ataron a la cama y nos pedían plata”.

“Fueron muy cautos, se notaban que sabían lo que hacían. Si bien no hubo violencia ni maltrato, fue un momento muy complicado”, relataron Constanza y Enrique a Radio Máxima.

“Ingresaron por la parte de atrás que da a un campo, cortaron un alambrado, las puertas internas que daban al parque estaban sin seguro, porque siempre nos sentimos seguros acá. Hipótesis tengo varias, pero no tienen sustento, y no quisiera echar culpas a nadie”.

También se encontraba con ellos su bebé de 18 meses, y Raquel, la señora que trabaja con ellos y es parte de la familia. La niña permaneció dormida durante todo el tiempo que duró el hecho delictivo.

En tanto, la pareja contó que se llevaron cinco millones de pesos aproximadamente plata, “que creo que fue lo que nos salvó, porque de repente que te pase algo así y no tener nada para entregar se puede complicar”.

En esta línea, lo ladrones también se hicieron con un Ipad, un aire acondicionado, dos celulares, televisor y zapatillas.La familia destacó el accionar de la policía.

Por otra parte, Enrique expresó: “Yo amo Entre Ríos, quiero criar a mi hija acá, soy un empresario que invierte en Argentina, y me niego a irme a otro lugar. Destaco los valores de acá, que este en un lugar más pacífico, donde la gente es más pacífica, y no quiero que esto nos marque”.

“No me quiero ir así de Gualeguaychú, quiero quedarme acá. Elijo estar acá, me entristece mucho esto que pasó. Estoy muy triste, porque esto no es como Buenos Aires, acá la gente es cálida, y las clases sociales se mezclan y quiero que mi hija crezca acá”.