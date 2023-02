Bordet anunció que quitará los cargos provinciales en las facturas de luz de Entre Ríos

Estación Plus Crespo

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet hizo énfasis en la política energética que lleva adelante la provincia.

En ese sentido, volvió a reclamar equidad respecto a otras jurisdicciones, particularmente el AMBA, y reiteró que "Salto Grande es de los entrerrianos".

Por otro lado, anunció que quitará las cargas tributarias provinciales en las facturas de luz. "He decidido quitar todo cargo provincial en la factura de luz que reciben los usuarios de la provincia. No habrá ningún cargo en la factura de electricidad que corresponda a la provincia", destacó.

En el mismo sentido, Bordet invitó "a los municipios a hacer un esfuerzo con las cargas municipales" que llevan las facturas, para alivianar la carga impositiva en la energía que pagan los entrerrianos.

Cabe remarcar que recientemente el Gobierno de Entre Ríos informó que la tarifa de energía eléctrica no sufrirá ningún aumento correspondiente al componente provincial, tal cual se había anunciado. "Hemos decidido suspender el aumento provincial para no generar una carga más gravitante en el bolsillo de los usuarios de energía eléctrica en Entre Ríos. Es decir , en el componente de la factura eléctrica que recibe cada vecino para pagar en febrero, no habrá ningún aumento de la provincia que esté a nuestro cargo", había señalado Bordet.