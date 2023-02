Padre Rubén: "Empezamos un camino muy especial de conversión"

Estación Plus Crespo

A poco de haber concluido la Misa matinal del Miércoles de Ceniza, el Padre Rubén Schmidt manifestó a FM Estación Plus Crespo: "La Cuaresma es revivir los 40 días de Jesús en el desierto, tiempo que él pasa después del bautismo de Juan y antes de comenzar su vida pública. También recuerda los 40 años de camino por el desierto del antiguo pueblo de Israel, en su marcha para ir a la Tierra Prometida. Significa entonces un camino de purificación. Empezamos un camino muy especial de conversión".

Los fieles regresaron a sus hogares y actividades, con una cruz en su frente y una reflexión: "La imposición de la ceniza, refleja que no somos nada terrenalmente -en el plano orgánico de la persona-, que nuestra vida pasa muy fugazmente y que tenemos que recapacitar de lo que hacemos en este paso. Nuestra vida tiene que estar fundada y desarrollada en base a Dios. En la Misa transmití que es una nueva oportunidad que el Señor nos da para convertirnos. Es una muestra más de su misericordia, porque nos renueva siempre la posibilidad de volver a encausarnos, a pesar de que nos hayamos alejado por nuestros pecados. Él está dispuesto a perdonarnos y permitirnos volver a él. Ello implica dejar de lado aquello que le desagrada a Dios. No imaginemos que es un viejito bonachón, que viene a palmearnos la espalda porque está todo bien. No es así. Hay que hacer como el hijo pródigo. Empieza hoy un momento que tenemos en el año, para replantearnos nuestra vida y si nos arrepentimos y estamos comprometidos al cambio, Dios nos espera con los brazos abiertos".

"La Semana Santa y el Domingo Pascual es la muestra máxima del amor de Jesucristo hacia nosotros. La iglesia revive los misterios de Cristo y tantas otras cosas que surgen de la palabra de Dios, como un signo de prepararnos para volver hacia él", afirmó el párroco.

En cuanto a los ayunos y exigencias establecidas por la Iglesia, el Padre Rubén recordó: "De acuerdo a las enseñanzas, Miércoles de Ceniza y Viernes Santo son días de ayuno. Están obligadas las personas mayores de 18 años hasta los 59 años cumplidos, salvo que tengan algún problema de salud. Y la abstinencia de comer carne, es obligatoria desde los 14 años cumplidos hasta los 59 años cumplidos. Siempre recomiendo que todos hagamos penitencia, con la comida es una manera. Pero cada uno tendrá que ver sus hábitos. Es importante respetar esto, no desobedecer y si no nos cuesta comer carne, porque hay gente a la que no le significa un cambio, igualmente hacerlo y sumar algún esfuerzo más, regalárselo al Señor, que será recibido con buenos ojos".