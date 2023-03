Continúan las altas temperaturas y esta semana llegaría un alivio

Este lunes se presenta con vientos muy débiles y variables prevalecientes del NE. Muy poco nuboso o despejado. Estable y brumoso. Rápido ascenso térmico.

Por la tarde vientos manteniéndose débiles del NE y poco a parcialmente nublado. Muy caluroso. Muy alta sensación térmica. Temperatura mínima en ascenso y máxima en leve ascenso o en poco cambio.

Condición: VERDE a AMARILLA o NARANJA por altas temperaturas.

Temperatura Mínima pronosticada: entre 25 y 26° C. / S. T. mínima: 25 a 27° C.

Temperatura Máxima pronosticada: entre 38 y 40° C. / S. T. máxima: 41a 46° C.

Pronóstico para el martes

Vientos débiles del NE, con incrementos temporarios. Nubosidad en aumento paulatino desde el Oeste. Cálido a caluroso, especialmente para los departamentos del Este provincial.

Luego por la tarde altamente nuboso a nublado en toda la pcia. Estabilizándose en forma muy aislada. Probabilidad de algunas tormentas eléctricas y algunos chaparrones de poca duración y muy espaciados. Mejorías temporarias y alta sensación térmica.

Nublado por la noche. Nuevamente inestable y extendiéndose en gran parte de la provincia. Probables lluvias y algunas tormentas eléctricas dispersas, con vientos rotando temporalmente al SE y E. Temperatura mínima en leve descenso o en poco cambio y máxima en descenso.

Condición: VERDE a AMARILLA por inestabilidad.

Temperatura Mínima pronosticada entre 23 y 25° C. / S. T. mínima: 23 a 26° C.

Menores sobre el Oeste de la pcia.

Temperatura Máxima pronosticada: entre 31 y 34° C. / S. T. máxima: 33 a 38° C.

Mayores sobre el Este de la pcia.



Pronóstico para el miércoles

Vientos débiles del SE y E, con rotaciones temporales al NE. Nublado. Inestable. Probables

lluvias dispersas, algunos chaparrones y algunas tormentas eléctricas. Mejoramientos parciales y temporarios.

Luego por la tarde vientos manteniéndose débiles del SE y E, y variaciones temporarias

al NE. Altamente nuboso o nublado.

Inestable nuevamente por la noche en gran parte de la pcia. Probables lluvias y

probables tormentas dispersas. Temperatura mínima en leve descenso o en poco cambio y máxima en descenso.



Condición: VERDE a AMARILLA por inestabilidad.

Temperatura Mínima pronosticada entre 23 y 25° C. / S. T. mínima: 22 a 24° C.

Menores sobre los sectores inestables del Oeste provincial.

Temperatura Máxima pronosticada: entre 27 y 30° C. / S. T. máxima: 29 a 34° C.

Mayores sobre el Este de la pcia..

Se espera que hoy se llegue al pico máximo de las temperaturas durante esta etapa de ola de calor. Y considerando que las sensaciones térmicas probables podrían superar los 41 o 42 ° C en toda la pcia., es que se eleva el alerta a nivel NARANJA por altas temperaturas.

Durante el martes no habría un cambio en la masa de aire, pero aumentaría la nubosidad y luego estarían llegando gradualmente condiciones de inestabilidad que impedirían o atenuarían la radiación solar, y con ello las temperaturas descenderían.

Las temperaturas mínimas podrían seguir elevadas a muy elevadas, pero las temperaturas máximas tendrían un sensible descenso.

Luego continuarían días de abundante nubosidad y nuevas condiciones de inestabilidad, que seguirían favoreciendo el proceso anterior (descenso de la temperaturas máximas).

Durante el viernes estaría llegando un sistema frontal de aire fresco. Si bien no se observa

que persista ni que avance más al Norte que el Sur de Corrientes, alcanzaría para aportar

un primer acercamiento al cambio de masa de aire, con vientos del Sudeste.

Durante el fin de semana podrían mantenerse los vientos del SE y del E, con abundante

nubosidad, y con ello mantener las temperaturas máximas por debajo de los 30 a 32° C,

aunque las mínimas sigan siendo elevadas.

Se recomienda:

- Mantenerse adecuadamente hidratado/a, y utilizar ropa liviana y suelta.

- Cuidar y utilizar racionalmente el agua potable y la energía (con acondicionadores de aire en graduación no inferior a 24° C).

- Protegerse de la radiación solar, utilizando protectores UV.

- Evitar en lo posible esfuerzos prolongados bajo el sol, o en ambientes poco ventilados o sin algún tipo de refrigeración.

- Mantenerse informado/da respecto de los Avisos y Alertas que el Servicio Meteorológico Nacional pudiera emitir.