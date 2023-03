Concejales piden al Ejecutivo que se declare de Interés Municipal la muestra "Ausencias"

Estación Plus Crespo

Diferentes espacios educativos, gremiales y organismos públicos, harán posible que la muestra "Ausencias", del fotógrafo Gustavo Germano, llegue esta semana a Crespo. La iniciativa fue destacada desde el bloque de concejales justicialistas, desde donde se pidió la declaración de Interés Municipal.

En la última sesión ordinaria, la concejal Solana Piedrabuena, manifestó: "El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia fue instaurado allá por el año 2002, y recuerda que los acontecimientos más oscuros de nuestra vida, no debemos ocultarlos ni hacer como si no existieron, tampoco podemos negarlos o decir que los Derechos Humanos son un curro. Este día es de reflexión, para ejercitar esa memoria que al pueblo argentino a veces no nos funciona muy bien. Es una jornada de enseñanza, en el que las generaciones más grandes tenemos la obligación de darles a conocer a los más pequeños lo que pasó en esa época tan triste de nuestra historia", reflexionó.

"Es un día en el que debemos recordar que la justicia para las víctimas del llamado Proceso de Reorganización Nacional, no ha llegado. La verdad está cada vez más cerca, pero todavía no la alcanzamos", afirmó.

En ese contexto, Piedrabuena resaltó: "Celebramos la iniciativa que ha tenido AGMER, la Escuela Técnica Nº 35, CTA, la Facultad de Ciencias y Tecnología Sede Crespo -ITU-, y la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno y Justicia de nuestra provincia, de traer a la ciudad la muestra Ausencia, de Gustavo Germano. En él nació la idea de hacer presente, la ausencia de los 30.000 detenidos, desaparecidos y asesinados por la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1973. El fotógrafo hace una suerte de juego, con las diferencias, recreando escenas que eran cotidianas antes de la desaparición. La muestra estará abierta a instituciones educativas de toda la ciudad y permitirá que niños, niñas y adolescentes, puedan vivenciar a través de imágenes, cómo cambian los momentos de las personas y las familias que han sufrido las consecuencias de la última dictadura".

"Estas propuestas deben ser resignificadas, ya que constituyen una oportunidad de aprendizaje invaluable para alumnos de nuestra localidad. Dado que los tiempos apremian y no permiten que el Concejo Deliberante lo haga, solicitamos al Departamento Ejecutivo Municipal que declare de Interés Municipal la muestra Ausencias, a realizarse del 28 al 30 de marzo, en las instalaciones de la Escuela Técnica", requirió la edil.