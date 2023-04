ACADME concretó mejoramientos por casi 2 millones de pesos en la Escuela Nº 11

Estación Plus Crespo

El alumnado y cuerpo docente de la Escuela de Educación Integral Nº 11 "Remedios Escalada de San Martín" transita el ciclo lectivo 2023 con mejores prestaciones edilicias para el desempeño de las jornadas diarias. Sucede a partir de las obras culminadas en el último tiempo, sobre lo cual la presidenta de ACADME, Cristina Goettig, comentó a FM Estación Plus Crespo: "Estuvimos todo el año pasado con obras en el predio de Equinoterapia y en el verano pudimos terminar. Se hizo un galpón casi a nuevo, que nos demandó algo más de un millón de pesos. Provincia nos había otorgado un subsidio de $200.000, el cual fue bien aprovechado, pero sabido es que la inflación en el rubro construcción, hace que a pesar de ser un monto importante, alcance para poco. Igualmente lo terminamos, con apoyo también del municipio. A nivel local recibimos nuestro aporte al día, lo que nos permite proyectar, sabiendo que contaremos con ese dinero para afrontar los pagos".

La dirigente también reveló que "otros $800.000 aproximadamente se destinaron a realizar una instalación de agua en los talleres del fondo de la escuela, ya que nunca tuvieron independencia del servicio. Compartían con el edificio principal y eso hacía que a veces la presión o caudal no fueran suficientes o como se pretendía. Ese problema fue solucionado y ahora los talleres funcionan con servicio de agua independiente. También cambiamos las mochilas de los baños, pasándolos a sistema de válvulas directas. Son obras que no se ven por parte de quienes no integran la comunidad educativa, pero que para el funcionamiento y las comodidades son muy importantes".

ACADME ya trabaja en un nuevo desafío: "Queremos generar una buena iluminación del frente de la escuela. Cuando se cambió la luz de la calle, el poste quedó lejos de nuestro ingreso y además, quedó pendiente la colocación de luces fijas que se habían pensado para el pórtico. Estuvimos evaluando todo eso y vamos a encarar esas mejoras, porque además la iluminación también redunda en seguridad", dijo quien encabeza la comisión.

Cristina Goettig anunció que son sus últimos meses en el cargo: "En junio de este año tendremos renovación total de comisión directiva. Voy a apartarme de la presidencia. Posiblemente integre la comisión desde otro lugar, como para poder priorizar otras cuestiones personales. Considero que cuando uno asume una responsabilidad como la presidencia, debe dedicarse full time, por completo y de esa manera, mi ciclo ha terminado. Hace 10 años que estoy en la comisión, de los cuales en 6 me desempeñé como presidenta y estoy feliz de lo transitado. Me siento muy conforme y agradecida del acompañamiento de todos".