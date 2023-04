La fuerte revelación de Antonio Ríos: "Me apareció una nueva hija y ya serían 21"

El cantante popular, Antonio Ríos, conocido por los éxitos "El maestro" y "Nunca me faltes" tiene una vida personal bastante peculiar, ya que ha tenido 20 hijos y ahora ese número podría elevarse a 21 ya que una nueva hija se sumaría al clan, según reveló.

"Apareció una nueva hija, una chica de 33 años, me saludó y me dijo ´hola papá´. Voy a hacer el ADN, me pareció que era bastante sincera. Le dije que no me diga ´papi´ ni nada parecido por ahora", sostuvo el cantante de cumbia en Mañanísima.

En referencia a sus hijos, Ríos afirmó: “Yo feliz, porque están todos bien. Dos de mis cinco mujeres fallecieron de cáncer. Isabel a los 46 años y Marta a los 57″.

“Todas eran muy celosas conmigo. Y algunas se enojaban porque en los comienzos no ganaban demasiado dinero”, sumó sobre sus ex parejas y el por qué de tantas separaciones

En este contexto y sobre su presunta hija aclaró que no es la primera vez que se la cruza: “Yo me acuerdo de haberla visto cuando era chiquita, pero no sabía que era ella. Y ahora la madre me mostró una foto de cuando yo la tenía en brazos cuando era bebé”, recordó el músico popular.

“No sé por qué aparece recién ahora con 33 años”, concluyó sobre la fotógrafa que, al parecer, podría ser su hija.