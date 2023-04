Pese a que ya habían sido comercializados, recuperan efectos sustraídos

Estación Plus Crespo

Este lunes, un llamado de un vecino a la comisaría, alertó que un sujeto -al cual describió y aportó su sobrenombre-, andaba ofreciendo un taladro y dos camperas, en la zona Oeste de la ciudad.

Teniendo en cuenta que en la víspera, se había producido el Hurto de dichos elementos, que se encontraban en una casa en construcción, se impulsó una búsqueda. Cabe consignar, que las pertenencias habían sido dejadas en un garage de la edificación, sin ninguna medida de seguridad.

El Jefe de Comisaría Crespo, Daniel Roldán, precisó a FM Estación Plus Crespo: "Se comisionó al personal de Investigaciones, dependiente de esta Seccional, no pudiendo dar con el masculino en cuestión. No obstante, ahondaron en averiguaciones y entrevistaron con familiares del mismo, los cuales aportan datos fehacientes de a quién le habría vendido dichos elementos. Al constituirse en la vivienda del comprador y ponerlo en conocimiento de la procedencia, éste hizo entrega en forma voluntaria de los efectos, que fueron secuestrados".

El funcionario hizo saber que "la Fiscalía en turno ordenó que tanto el presunto autor como el comprador, queden supeditados a la causa y que los elementos secuestrados sean entregados a su legítimo dueño, todo lo cual se formalizó en la dependencia", confirmó Roldán.