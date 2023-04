Quiénes y cómo cobrarán en Crespo el aumento salarial para mercantiles

Estación Plus Crespo

Días pasados se confirmó un significativo incremento salarial para empleados de comercio, el cual quedó fijado en el reciente acuerdo paritario. Sin embargo, algunas particularidades que hacen al universo poblacional sobre el que se implementará el convenio resultan de interés para quienes se desempeñan en el sector. Al respecto, el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio Crespo, Carlos Pfeiffer, explicó a FM Estación Plus Crespo: "El 14 de abril se firmó un nuevo acuerdo salarial, por el cual quedó establecido un aumento del 19.5%, que estará distribuido en tres cuotas: un 6.5% a partir de abril, un 6.5% en mayo y un 6.5% en junio. Es un porcentaje totalmente remunerativo, por lo que sufrirá los descuentos de los aportes que hacemos los trabajadores y no es acumulativo. Es decir, no es que la suma que arroje el aumento de abril, se tomará como un nuevo importe global para calcular el aumento siguiente, sino que son estables desde su cálculo original".

El aumento "corresponde exclusivamente a todos los empleados comprendidos dentro del convenio 130/75, que son aquellos representados por las Cámaras de CAC -Cámara Argentina de Comercio y Servicios-, CAME -Confederación Argentina de la Mediana Empresa-, y UDECA -Unión de Entidades Comerciales Argentinas-. No así para los empleados de comercio bajo otros convenios, como es el caso de los trabajadores de La Agrícola Regional Coop. Ltda., ya que a ellos los rige otro convenio de comercio, dado que su representante es CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria) -que nuclea a las cooperativas acopiadoras de cereales del país, y se subdivide en tres grupos, dependiendo del volumen de acopio anual", detalló Pfeiffer y reafirmó: "Este acuerdo alcanza al resto de los trabajadores que prestan sus servicios en los demás comercios de la ciudad".

Lo pactado tiene vigencia hasta el 31 de marzo de 2024, sin perjuicio del compromiso a reunirse a mediados de año. En tal sentido, el dirigente gremial local manifestó: "Siempre han sido actas por un año, pero dado el período de inflación que estamos atravesando, estos convenios se van abriendo periódicamente. En el 2022 fue a los 6 meses y veremos este año, depende mayormente del porcentaje de incremento que sufre la canasta alimentaria". En esa línea de pensamiento, anunció que "días pasados, participamos de un encuentro en Buenos Aires y se ha pedido a los representantes gremiales que discuten paritarias, que se fijen plazos más breves. Solicitamos que cada 90 días se revean los porcentajes, porque a 120 días quedan absorbidos y vamos por detrás de la inflación. Sabemos que los sindicatos y gremios estamos por debajo de la inflación, pero aspiramos a acercarnos lo más posible", concluyó.

Por otra parte, a nivel nacional, la CAC comunicó cuánto cobrarán los empleados en mayo de 2023, categoría por categoría:

Maestranza y Servicios

A: $183.927,23

B: $184.459,68

C: $186.325,13

Administrativo

A: $185.925,79

B: $186.725,87

C: $187.525,02

D: $189.923,86

E: $191.922,42

F: $194.854,17

Cajero

A: $186.591,82

B: $187.525,02

C: $188.724,44

Personal Auxiliar

A: $186.521,82

B: $187.924,36

C: $192.322,22

Auxiliar Especializado

A: $188.191,52

B:$ 190.589,89

Vendedor

A: $186.591,82

B: $190.590,36

C: $191.922,42

D: $194.854,17