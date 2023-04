Joven con antecedentes fue detenido por una nueva sustracción

Estación Plus Crespo

Un aviso oportuno de un deambular sospechoso y una rápida respuesta de la fuerza de seguridad local, derivaron en el esclarecimiento material y de autoría de un ilícito.

El Jefe de Comisaría Crespo, Crio. Ppal. Daniel Roldán, precisó a FM Estación Plus Crespo: "En horas cercanas al mediodía se nos anoticia del andar de un sujeto con una garrafa, en inmediaciones de calle Los Andes y Ensenada, no siendo vecino de la zona y en actitud sospechosa. Contando con la descripción fisonómica y de vestimenta del ciudadano, se comisionó al personal policial de Investigaciones y de guardia en su búsqueda, logrando interceptar al joven en cuestión. El mismo tuvo vacilaciones respecto del origen de la garrafa, por lo que los efectivos comenzaron a consultar en los domicilios cercanos, entrevistando a diferentes moradores, hasta dar con la damnificada, quien aún no había denunciado".

La Fiscalía en Turno dispuso la restitución del efecto sustraído a la moradora, quien formalizó la denuncia en sede policial.

En cuanto al autor, el funcionario indicó que "dado los antecedentes que presenta en hechos de similar tipificación, la justicia ordenó la detención del mismo y su compulsa a Alcaidía de Tribunalesde Paraná, previo a ser examinado por el galeno en turno y hacer paso por la División Antecedentes Personales. El Móvil 1344 de esta dependencia dio cumplimiento a ese traslado, quedando el acusado alojado y supeditado a las actuaciones instruidas por el supuesto delito de Hurto en Flagrancia", confirmó Roldán.