Monseñor Puiggari en Crespo: "Argentina tiene tres pilares por recuperar: Trabajo, familia y educación"

Un importante marco de público participó de las actividades litúrgicas y sociales, programadas por la Parroquia San José, en el marco de su Fiesta Patronal. En horas de la tarde del 1º de Mayo, se llevó a cabo la Misa concelebrada, por los sacerdotes anfitriones -Padres Simón y Agustín-, también acompañó el Padre Rubén de la Parroquia Nuestra Sra. del Rosario y fue presidida por Monseñor Juan Alberto Puiggari. Posteriormente, los partícipes se trasladaron a las calles del barrio, para representar la vida de San José en un contexto de procesión. Culminada la misma y ya en el salón parroquial, se hizo la bendición de herramientas y de manos de los trabajadores, como así también de los estudiantes que se sumaron a este festejo.

En este 2023, Monseñor Puiggari brindó una homilía con significativo contexto a estos tiempos: "Una sociedad donde no hay trabajo para todos, es una sociedad injusta. Argentina hoy está inmersa en una gran injusticia y por eso debemos elevar nuestros pedidos al Señor. Hay argentinos que no pueden llevar con dignidad cosas a sus casas, para que sus hijos puedan comer en la mesa familiar. Pero al mismo tiempo, como paradoja, con las crisis se ha ido perdiendo la cultura del trabajo. Los planes son necesarios para paliar una circunstancia, pero no pueden ser definitivos. No puede suceder que una empresa no consiga operarios, que no haya mano de obra disponible. Pidamos la gracia del trabajo para todos, sino seguiremos cayendo en la crisis que estamos".

"Argentina tiene tres pilares por recuperar: Trabajo, familia y educación", afirmó el Arzobispo y reflexionó: "En la cúspide de esos tres ejes, está Dios, porque sin él, nada se puede. Encomendémonos a San José, para que le de trabajo a los argentinos, que nadie desperdicie su oportunidad de una fuente digna de ingresos. Pidamos también que tengamos un corazón de acogida de Dios y de sensibilidad ante la necesidad de nuestros hermanos. No dejemos de hacer el bien, aunque sea chiquito, porque Dios lo multiplica para bien nuestro y de nuestro prójimo. Si está en nuestra posibilidad dar trabajo, es el mayor acto de caridad que hoy podemos hacer".

El cura motivó a la comunidad en ese aspecto: "No podemos cambiar todo, porque no tenemos el poder para hacerlo. Pero todos podemos hacer algo para mejorar el medio en el que nos desenvolvemos: en la familia, en el trabajo, en la Parroquia, en Crespo. Todos podemos y debemos hacer algo, para que este mundo no se siga destruyendo, porque se ha olvidado de Dios".

"Cuando hablamos de San José estamos también hablando de San José Obrero, Patrono del trabajo. Fue un carpintero honesto, que con su esfuerzo dio de comer a María y a Jesús. Dio de comer a Dios. Esa es la función del trabajo: dignifica al hombre. Pero al mismo tiempo, el hombre dignifica al trabajo. Sacando lo deshonesto, no hay ningún trabajo menos valioso que otro; ninguno es indigno", remarcó.

Puiggari sostuvo que "tenemos que darle gracias a Dios por los que tienen trabajo y entender que es también una vía para colaborar con su obra creadora. Cualquier trabajo está construyendo la tierra que nos regaló y debemos hacerlo como Dios quiere. Trabajando bien, en lo que sea, estamos caminando hacia el cielo".