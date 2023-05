Con la muerte de Diego Paul se fue un pedazo del rock crespense: El recuerdo de un músico colega y compañero de banda

El viernes último, falleció Diego Paúl (66), un ícono del Rock crespense. Un "buen hombre" como lo definen sus conocidos y "un buen músico" para aquellos no tan allegados, pero que disfrutaron de sus interpretaciones ó aprendieron de sus enseñanzas vinculadas a ejecutar instrumentos. Unos y otros coinciden en que dejó un legado cultural y al mismo tiempo como persona.

Claudio Schulz, quien supo compartir escenarios y una amistad con Diego, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "A veces te ponés a pensar ¿qué hubieran sido del desarrollo de ciertos aspectos de Crespo sin ciertas personas?, y me lleva a pensar ¿qué hubiera sido del rock local sin el Diego?, porque en esta ciudad fue justamente uno de los pioneros del género en castellano, autor de letras, fundador de bandas, fue realmente un referente muy importante. Creo que las primeras bandas que él formó fueron Jeroham, después Eclipse y luego La Blusa & Roll . En los últimos tiempos, él había vuelto a retomar con Jeroham, manteniendo ensayos hasta donde pudo".

Refiriéndose a su experiencia personal, Schulz relató: "Lo vi a tocar a Diego y sus compañeros en algunos lugares y me decía a mí mismo: qué monstruos que son. Cómo me gustaría algún día tocar con ellos. Y bueno, el sueño en algún momento se me cumplió y pude integrar una de las formaciones que tuvo el Diego. De adolescente, formamos un grupo, ensayábamos en un garage que nos prestaba Jorge Tomassi -en calle Estrada- y ahí empezamos nuestra primera experiencia. The Hunters nos llamábamos, banda con la que incluso hicimos un bono contribución para comprar instrumentos. Y después, años más tarde -a mis 19 ó 20 años-, Mauricio Regner me llevó con Diego, que andaba con ganas de formar una nueva banda y ese trío conformábamos La Blusa. Después se incorporó Hernán Jacobi y pasamos a ser un cuarteto. Tocamos en varios lugares de la provincia y un tiempo más tarde, Hernán abandonó el grupo y se integró a Diego Regner -el hermano de Mauricio-, en teclados".

"Con La Blusa grabamos el primer CD de rock de la provincia de Entre Ríos, que se llamó X3,", recordó Claudio Schulz y explicó: "Eso fue por el año '95, cuando por el altísimo costo que conllevaba grabar, hicimos un trabajo discográfico entre tres bandas: Zona Urbanizada, nosotros y el dueño de la grabadora -de apellido Villanueva-, que hacía una música tipo electrónica. Sorteamos más o menos unos cuatro ó cinco temas por grupo y los incluímos en lo que fue el primer CD de rock. Diego Paúl hizo toda la parte artística de la tapa, o sea, la impresión que se ve en el CD. Lo realizó en su local de serigrafía que tenía por ese entonces, donde hasta hace poquito tiempo tenía su taller y se dedicaba a la lutería. Fue un trabajo bien a pulmón y nos quedó como un lindo recuerdo a las tres bandas, el haber sido los que dimos el puntapié en lo que es el lanzamiento en ese tipo de soporte".

Continuando con sus recuerdos, Schulz apuntó: "Algunos temas fueron hechos por Diego, no sé bien cuáles, porque en otros tuvo participación también el hermano, Juanci Paúl. Pero Ruta 12 fue un tema muy sonado, porque aludía un poquito al peligro que revestía justamente el transitar por esa ruta. Diego era el que componía y nosotros éramos más de decir, 'bueno listo, metamos la música'. Y entre todos salían lindos temas, por lo general con esa musa inspiración que siempre fue Diego".

Las huellas culturales están a la vista de la comunidad, pero la despedida de Diego Paúl demostró que existen motivos superiores para ser recordado con admiración y respeto. Sobre ese perfil humano, Claudio reflexionó: "Nosotros podemos hacer muchas cosas en este plano, pero lo que finalmente trasciende, es el haber sido una buena persona, el haberse manejado en la vida con buenos valores. Creo que por eso lo van a recordar y es por qué no, un recordatorio para todos. Diego siempre fue una persona muy dada con todos, muy generoso en todo sentido, no tenía ningún problema en enseñarte, en prestarte instrumentos, siempre muy íntegro. Me parece que es una persona a la que siempre vamos a tener que destacar cuando pensamos en el rock crespense y que bien podemos referenciar al dar cuenta de buenas personas", concluyó.

