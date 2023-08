La Selección argentina perdió con Suecia y quedó eliminada del Mundial femenino

La Selección argentina femenina perdió hoy por 2 a 0 con Suecia en el cierre de la fase de grupos y quedó eliminada del Mundial femenino de Australia-Nueva Zelanda sin conseguir la primera victoria de su historia en el certamen.

Las dirigidas por el entrenador Germán Portanova cayeron por un gol de cabeza de Rebecka Blomqvist, a los 20 minutos del segundo tiempo, y por otro tanto de Elin Rubensson, a los 44, aunque tampoco les hubiese alcanzado un triunfo para sellar la clasificación albiceleste.

Es que Argentina necesitaba ganar y que no lo haga Sudáfrica para arrebatarle el segundo puesto del grupo, pero el elenco africano venció por 3 a 2 a Italia y se quedó con el boleto a los octavos de final.

La Selección argentina se despidió del certamen tras perder por 1 a 0 con Italia en el debut y luego de igualar 2 a 2 con Sudáfrica después de empezar en desventaja por 2 a 0, por lo que cosechó dos derrotas y un empate en los tres partidos disputados en la competencia.

El encuentro con Sudáfrica marcó además el fin del ciclo de Estefanía Banini, la figura del plantel, quien ya había avisado que iba a ser su último certamen con la camiseta del seleccionado.

"Fue un partido difícil contra una gran potencia. Queríamos ganar y pasar, pero estamos mostrando el camino. Ahora queda una generación por delante que va defender la camiseta", expresó Banini.

Y agregó: "Hoy me toca irme, pero estoy orgullosa del camino que recorrí con la Selección argentina. Con la celeste y blanca ya no habrá más gambetas, pero me voy muy tranquila".

Por otra parte, Florencia Bonsegundo sufrió una dura lesión en su rodilla izquierda y tuvo que ser retirada en camilla del camilla, entre lágrimas, del campo de juego.