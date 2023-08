Fundación LAR entregó $300.000 en premios por el concurso anual "Las Artes y el Cooperativismo"

Estación Plus Crespo

En el salón 29 de Abril de Fundación LAR, autoridades anfitrionas y directivos de las instituciones educativas ganadoras, concretaron la instancia de premiación del concurso anual "Las Artes y el Cooperativismo".

En ese contexto, el presidente de Fundación LAR, Guillermo Müller, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "El 1 de julio tuvimos el certámen anual y en esta ocasión, con mucha alegría estamos entregando los premios. El 1er. Premio es para la Escuela Nº 23 Agustín de la Tijera, de Costa Grande; mientras que el 2º Premio es para el Colegio Sagrado Corazón, de Crespo. Más allá de esta formalidad, destacamos y sentimos que todos han sido ganadores, porque cada uno se enriqueció un poco en su formación, volcó su expresión artística, fue parte de este intercambio entre las instituciones, por eso en el Hipermercado fueron expuestas todas las creaciones artísticas".

"El concepto de Cooperativismo se trabajó muy bien y estamos muy satisfechos con la convocatoria que hubo. Se hizo una pre-selección, tal como lo establece el reglamento y después tuvimos un primer encuentro para familiarizarse con la temática, con lo que es el muralismo; y en esa ocasión, vimos a los chicos con mucho entusiasmo", dijo Müller a modo de balance de la experiencia de este año.

Respecto de los premios, el presidente indicó que "el primer ganador se hacía acreedor de $200.000, y $100.000 para el segundo lugar. Desde la Fundación se les hizo saber al momento de concursar, que se podía entregar en efectivo y para aquellas escuelas que no tuvieran Personería Jurídica, se hacía la entrega en elementos que ellos necesiten, por un monto equivalente. Es así que los directivos de la Escuela Agustín de la Tijera nos pidieron un aire acondicionado frío-calor; y el Colegio Sagrado Corazón nos pidió un parlante para equipo de sonido".

Tras una edición exitosa, Müller concluyó "estaremos pensando qué otra novedad incluir para el concurso del año que viene, porque la idea es que cada año crezca la participación y que vaya siendo atractivo para más escuelas y alumnos. Con esta modalidad, reforzamos el trabajo aúlico de lo que son los valores del Cooperativismo".

Por su parte, la directora de la escuela de Costa Grande, Mariela Carolo, dijo a FM Estación Plus Crespo: "Nos pareció una interesante convocatoria. Prontamente la profesora de Artes, Valeria Orillioni, le propuso al 2do. Año participar y la respuesta de los chicos fue inmediata. Buscaron información y en base a las condiciones que debían respetar, plasmaron su mural. Fue todo un desafío y nervios que atravesaron cuando vinieron en junio, para ver cómo se hacía el mural, el dibujo, la pintura. Fue una experiencia hermosa, que la comenzamos pensando sólo en participar, nunca nos imaginamos que íbamos a ganar".

Carolo sostuvo que "al premio lo canjeamos por un aire acondicionado frío-calor, porque la escuela cuenta con este equipamiento, donados por la Junta de Gobierno de Costa Grande. Este es el quinto que tendremos, y es muy útil para ir sumando aulas que cuenten con la posibilidad de estar a una temperatura agradable, según la época del año".

Amiela Eberle, directiva del Colegio Sagrado Corazón, agregó: "En nuestro caso, todos los grupos pensaron una idea, un boceto de lo que podíamos presentar y a partir de eso, los propios alumnos fueron haciendo una selección de algunos trabajos y consensuaron la mejor manera que entendían de representar los valores del Cooperativismo. Eligieron finalmente uno y a partir de entonces, fue una muy linda experiencia, porque fortalecen el trabajo en equipo, pueden potenciar algunas capacidades que quizás no sabían que las tenían -porque era la primera vez que trabajaban mediante el muralismo-, y expresan su criterio que en algunas cuestiones es muy particular y por ahí no es la misma mirada de los adultos. La profesora Elizabeth Hepp fue acompañando el proceso de los chicos, trabajando técnicas y en todas las instancias se fue dando un acompañamiento desde la Fundación, así que muy valorada la oportunidad".

"Al premio lo canjeamos, porque para las clases de arte y de educación física, que por ahí no se dictan en las aulas, necesitábamos un equipo de sonido. Este parlante nos viene bien y lo disfrutan los propios chicos, ven que lo que hicieron tuvo su recompensa", comentó Eberle.