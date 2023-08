Mariela Hildermann: "Nos eligen para solucionar problemas, mejorar la calidad de vida y ahí me van a encontrar"

Mariela Hildermann y Leonardo Diez conforman uno de los binomios en carrera para acceder a la próxima gestión municipal de Crespo. A pocos días de las elecciones y previo al cierre de campaña previsto para este miércoles, la precandidata respaldada por Rogelio Frigerio, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Estoy muy agradecida con los vecinos, porque desde hace tres meses que venimos recorriendo la ciudad, cada uno de los barrios y el recibimiento es súper cálido. Estoy muy contenta con sus palabras de aliento y uno vuelve cargado de energía de cada ronda. Ya estamos preparándonos para el 13 de agosto, repartiendo las boletas".

"Estaremos en el cuarto oscuro en dos boletas", afirmó Hildermann y explicó: "Formamos parte de lo que habitualmente se llama 'lista sábana', es decir que el elector podrá elegirnos de manera conjunta con el resto de todos los cargos que se someten en esta elección. Integramos la boleta que promueve la precandidatura de Horacio Rodríguez Larreta y también la de Patricia Bulrrich. Ambas terminan con los cuerpos que corresponden a nuestra propuesta local".

La ex viceintendenta de Crespo precisó sus expectativas y proyección: "Acepté este desafío porque quiero hacer muchas cosas por la ciudad, proyectos que me quedaron pendientes o que no pude hacer desde el rol que me tocaba desempeñar en ese momento. La gente conoce cómo me manejo, soy transparente y cuando fui viceintendenta, ofrecí la atención en mi oficina todos los días. Hoy ofrezco una Intendencia de puertas abiertas, donde el vecino que busca al funcionario que votó, lo va a encontrar; quien tenga un inconveniente, podrá acercarse a la Municipalidad y va a tener una respuesta, una solución. Voy a destinar un día a la semana para recorrer los barrios y tener el contacto directo con la gente. Lo voy a cumplir, me verán escuchando al vecino sin intermediarios".

"Nos eligen para solucionar problemas, mejorar la calidad de vida y ahí me van a encontrar", afirmó la precandidata a intendenta de Crespo. En tal sentido, enumeró algunos ejes de su plataforma de gobierno:

- "Más oportunidades. Me comprometí a gestionar una escuela más para la ciudad de Crespo, de manera que nuestros niños no precisen irse a las Aldeas o poblados vecinos para cursar la primaria o secundaria", dijo Mariela Hildermann y agregó: "Seguiremos trabajando por la educación, gestionando más carreras para nuestros jóvenes, que las puedan cursar en esta ciudad y que las familias no tengan que afrontar ese gasto, que muchas veces resulta un impedimento para forjar un proyecto de vida laboral o profesional".

- "Voy a gestionar guardias pediátricas y trabajar para que el San Francisco de Asís se eleve de categoría, y así podamos nuevamente tener un Hospital como el que una vez tuvimos, donde nuestras mujeres iban a dar a luz; era un ejemplo en la zona, por la atención y por la cantidad de prestaciones que brindaba. Apuntamos a que esa calidad que supo tener, sea una realidad en el presente".

- "Proponemos más viviendas. Nuestro equipo definió un plan de Círculo Cerrado, con una experiencia inicial de 200 viviendas para Crespo. No sólo vamos a gestionar en los organismos provinciales y nacionales para acceder a cupos, sino que nos pondremos el problema al hombro y lo trabajaremos desde lo local. El municipio debe tener una respuesta a la demanda habitacional".

Finalmente, Hidermann invitó a la comunidad a conocer más propuestas a través de las redes sociales y de cara al domingo electoral, manifestó: "Le pido a la ciudadanía que me acompañe, porque esta mujer se compromete a que las cosas que están bien, continúen; las cosas que están mal, se cambiarán; y lo que no está hecho, se va a hacer".

Cierre de Campaña

Será este 9 de agosto, con una caravana por la ciudad, que comenzará a las 16:00 en el pórtico y se extenderá por las calles de Crespo.