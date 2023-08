Rogelio Frigerio en Crespo: "Sentimos que estamos cerca de la posibilidad de un gran cambio para nuestra provincia"

A días de las PASO 2023, el precandidato a gobernador de Juntos por Entre Ríos, Rogelio Frigerio, hizo paso por Crespo, manteniendo un encuentro con los precandidatos que estarán en su boleta, quienes se encolumnan bajo la fórmula Mariela Hildermann - Leonardo Diez.

En ese contexto, en horas de la siesta de este miércoles, en su último contacto público local, manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Es un gusto estar otra vez en Crespo, donde siempre me reciben muy bien, así que aprovecho para agradecer a todos los vecinos. Estamos con mucho entusiasmo en este tramo final de la campaña, un poco cansados, pero con la decisión de recorrer hasta el último minuto cada uno de nuestros departamentos. En esta última semana estuvimos en los 17 departamentos de la provincia, con la idea de agradecer el recibimiento que tuvimos en estos tres años de recorridas".

Acerca de su armado político, sostuvo: "Tomamos la decisión de armar este proyecto de transformación para Entre Ríos, dentro de Juntos para Entre Ríos; porque sentimos que estamos cerca de la posibilidad de un gran cambio para nuestra provincia; de volver a brillar, de volver a ocupar un rol protagónico en la Argentina -como alguna vez ocupamos los entrerrianos, hace más de un siglo-, de volver a soñar en grande. Le pedimos a todos los entrerrianos que vuelvan a soñar en grande, que le exijan más a los políticos. No es sólo pagar sueldos o pagar las jubilaciones al día -en general son sueldos muy bajos, que no llegan ni siquiera a superar la línea de pobreza; jubilación es lo mismo, llena de privilegios de los políticos-; exijamos más. La gente nos pide trabajo, entonces exijámosle a los políticos que generen condiciones para que haya empleo de calidad en nuestra provincia, entre los emprendedores, las pymes, los comerciantes, los productores, exijamos más, porque damos para mucho más los entrerrianos".

Con elogios hacia la idiosincrasia crespense, Frigerio apuntó: "Queremos transmitir y mostrar al resto de la Argentina y al mundo, de qué estamos hechos. Y Crespo es un buen ejemplo, porque se cimienta en la cultura del trabajo, del esfuerzo, que no se ha perdido acá; la cultura del orden, del mérito, de la educación, del respeto. Eso queremos para toda la provincia. Tenemos acá nuestro equipo con el tremendo desafío de continuar todas las cosas buenas que se han hecho hasta acá, pero también completar las cosas que faltan, y sobre todo, lograr ahora trabajar en equipo: con el cambio que se viene en el gobierno nacional -ya sea con Patricia o con Horacio-. Nación, Provincia y Municipio, todos alineados y rumbeados para el lado que sentimos los entrerrianos que tenemos que ir. Se pueden dar muchas cosas acá en Crespo, podemos hacer cosas sin techo. Si hicieron tanto, sin ese alineamiento de planetas, imaginemos lo que podemos hacer, no nos para nadie. Queremos que el cambio también sea acompañado por los vecinos de Crespo".

Con la mirada en las acciones de gobierno, señaló: "Tenemos nuestro plan, nuestro proyecto de transformación y desarrollo a nivel provincial, que lo hemos planteado en distintos lugares del territorio. Un plan provincial de educación, de salud, de seguridad, un plan provincial para facilitar el acceso a la vivienda, para generar trabajo de calidad, producción. Lo hemos expuesto con mucha claridad -como nunca antes se había hecho en una campaña-. Dijimos qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y con qué equipo lo vamos a llevar adelante". Continuando con esa línea de pensamiento, detalló: "Nuestra propuesta incluye a gente que nunca antes se había dedicado a la política, que vienen de la sociedad civil. Como Alicia Aluani, una pediatra de Nogoyá, que recién ahora decidió sumarse a la política, pasar toda su experiencia de la sociedad civil a la política.-....- La Salud Pública es responsabilidad de la Provincia, del Poder Ejecutivo. Y a partir de diciembre, vamos a asumir esa responsabilidad. Tenemos un plan de salud con muchos detalles de lo que tenemos que hacer, de cómo tenemos que reconfigurar la oferta de la salud pública en nuestra provincia, para que no tengan que hacer a veces 200 o 300 kilómetros para atenderse en un Hospital de mediana complejidad. Para que podamos nacer, aunque sea en el departamento donde vivimos. No digo maternidad en todas las ciudades, pero aunque sea que no hay que trasladarse cientos de kilómetros. Queremos poner en valor el enorme esfuerzo que hacen nuestros médicos, nuestras enfermeras, para cuidar a nuestra gente sin infraestructura, sin apoyo por parte del Estado.-....- La gente pide trabajo, entonces la principal preocupación de los políticos tiene que ser la misma preocupación de la gente. No puede tener la política una agenda distinta a la agenda de preocupaciones del vecino. ¿Cómo se hace del Estado? Bajando los impuestos -tenemos una de las provincias con mayor presión impositiva en la Argentina-; bajando el costo de la energía -somos la provincia con mayor costo de la energía-. Ya lo vamos a cambiar. Hemos hablado con Patricia y con Horacio, cualquiera que gane va a reintegrar el 100% de la energía a nuestra provincia. Dato clave para empezar a bajar la boleta de la luz. Además tenemos que hablar con los intendentes, para que hagan su esfuerzo. Hay que terminar con los impuestos provinciales. Tenemos que bajar el IVA en la boleta de luz. Y tenemos que desburocratizar la provincia. En el siglo XXI, casi todos contamos con un teléfono inteligente. Los trámites hay que hacerlos simples para la gente, para el comerciante, para el productor, para el emprendedor. No podemos estar dedicados horas y horas a cumplir con la burocracia del Estado, en lugar de pensar cómo mejorar nuestra producción, de qué manera tener más clientes, vender más".

Rogelio Frigerio compite en internas con Pedro Galimberti. Sobre el escenario del 14 de agosto, afirmó: "Todos juntos por Entre Ríos. Acá vamos a estar el 13 de agosto a la noche, sinchando para el mismo lado. No hay margen para otra cosa. Por algo estamos en el mismo espacio, porque compartimos valores e ideas. Podemos tener alguna diferencia de estilo, pero evidentemente si estamos en Juntos por Entre Ríos o en Juntos por el Cambio a nivel nacional, es porque creemos en lo mismo. Seguimos el mismo Norte hacia el cual tiene que ir la Argentina y Entre Ríos. La gente nos pide que estemos juntos, que depongamos intereses personales o partidarios, en favor del interés de la gente, del ciudadano. Ya lo han planteado además con mucha claridad, tanto Patricia como Horacio a nivel nacional, todos juntos. Tendremos este enorme desafío, de lograr conducir los destinos de la provincia después de 20 larguísimos años de que los mismos nos gobiernan y no nos den resultados".

Sobre las últimas actividades de campaña, Frigerio indicó: "Mañana (jueves) hacemos el cierre final de toda la provincia, en Concordia, que es el emblema de la diferencia enorme que hay entre lo que somos y lo que podemos ser. Nos hemos transformado en una provincia que tiene la ciudad con mayor cantidad de pobres del país. Queremos dejar atrás esa asociación de Entre Ríos y la ciudad con mayor pobreza del país".