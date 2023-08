Luciano Lell: "Nuestra propuesta es de renovación y diálogo directo con la ciudadanía"

A pocas horas de que comience la veda electoral, el precandidato a Intendente de Crespo, Luciano Lell, calificó positivamente el período de campaña para las PASO 2023. Quien encabeza la propuesta justicialista "Crespo en Marcha", manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Llegamos al final de una campaña con mucha alegría, estuvimos recorriendo los barrios, hablando mucho con la gente, manteniendo encuentro con las instituciones también. Escuchamos las problemáticas, los planteos y a partir de allí, diagramamos una plataforma de propuestas, aún abiertas a seguirse enriqueciendo. A través de nuestras redes podrán conocer nuestro Plan Estratégico, que continuamente está recibiendo aportes de los propios vecinos. Los ciudadanos nos han recibido muy bien".

"Concebimos que el Estado tiene que ser un nexo conductor de los esfuerzos privados, tiene que servir para brindarle a cada uno las condiciones necesarias para desarrollarse", afirmó Lell, al momento de definir el criterio con que se proponen llevar adelante las propuestas de cada área. Continuando con esa línea de pensamiento, analizó: "Apuntamos a que todos puedan avanzar con su plan de vida en este ámbito, que es nuestra ciudad. Para ello es importante fortalecer las posibilidades de empleo, con lo cual quienes generan productos y servicios son protagonistas. Hay gente que ya tiene su microemprendimiento y también tenemos grandes industriales, fuimos a conocerlos, a conversar sus motivaciones, para tratar de amalgamar sus potencialidades con lo que el Estado puede brindarles. Las necesidades varían, no es lo mismo una empresa del Parque Industrial o quien tiene un pequeño emprendedor, pero sí todos tienen la misma importancia, porque al fin y al cabo, Crespo es una ciudad que basa su identidad en el desarrollo, en el crecimiento, en la cultura del trabajo. Con nuestro candidato a gobernador, Adán Bahl, hemos recorrido distintas empresas y también nos trasladamos hasta la planta Asado, del Grupo Motta, en Racedo. Tenemos entonces un panorama de cómo es el presente industrial, las proyecciones nacionales e internacionales y sus expectativas a futuro".

Por su parte, la precandidata a concejal Silvia Ledesma, reveló las expectativas y su motivación para este nuevo desafío: "Cuando los chicos de la agrupación Pancho Ramírez me convocaron, me gustaron sus proyectos, las ideas y sobre todo, la calidad de gente que la integra. Por eso me sumé a trabajar con Crespo en Marcha. En lo personal, hace más de 30 años que me desempeño en el ámbito de la salud, y hoy por otras cuestiones, estoy dentro de nuestro sindicato. Tenemos muchas ganas de seguir acompañando el fortalecimiento de la salud, vinculando la parte pública con la privada. Hay muchos proyectos muy lindos en este sentido, que se están trabajando en conjunto con el Dr. Luciano Reca -precandidato a concejal-, como para seguir apoyando la gestión de la Dra. Sandra Scarso, que le ha dado muchos avances al Hospital, pero también faltan conseguir más prestaciones, como la posibilidad de que haya partos en Crespo y una atención integral de Pediatría. Hay un montón de cuestiones por trabajar y estamos comprometidos en lograrlo, sólo necesitamos que la gente acompañe este domingo con su voto, para hacer todo esto realidad. Lo propio en educación, cultura, medioambiente, deportes, queremos un Crespo lindo y pujante".

Luciano Lell confirmó que estarán presentes en dos boletas sábanas del cuarto oscuro: "Conformamos una lista extensa, compuesta por 9 cuerpos, que es el total de categorías que se someten a votación este 13 de agosto. Vamos a tener presencia en dos listas: una encabezada con Sergio Massa como precandidato a Presidente de la Nación; y también en la que promueve la postulación de Juan Grabois, para ese mismo cargo. Hemos estado repartiendo las boletas, pero igualmente si alguien no la recibió o necesita algunas más, estamos abriendo el local a las 16:00, como para responder las consultas y pedidos de la ciudadanía". En ese contexto, el precandidato crespense remarcó: "Crespo es una ciudad muy grande, muy extensa, que requiere un esfuerzo de muchísima gente para pasar casa por casa. Con ellos estoy completa y absolutamente agradecido. Han puesto una energía tremenda, en esta labor que es fundamental".

Dirigiéndose a la comunidad, Lell y Ledesma expresaron: "Nuestra propuesta es de renovación y diálogo directo con la ciudadanía. Sabemos que en Crespo hay cosas que están bien y son proyectos que profundizaremos; mientras que hay cuestiones para cambiar o renovar. Tenemos gente con mucha experiencia, que hace muchísimo tiempo que trabajan en el municipio, y también la impronta de la juventud, de quienes provienen de las instituciones, de una profesión particular y hoy están decididos a volcar lo mejor de sí en beneficio de todos. Creemos que es el momento de abrir un poco la ventana y que corra un poco de aire fresco en la política. Una de las propuestas que tenemos es que tanto el Concejo Deliberante como el Poder Ejecutivo, tengan reuniones periódicas en los barrios. El gobierno es el esclavo de un pueblo libre, dice un adagio de nuestro movimiento, y creemos que realmente tiene que ser así. Muchas veces los gobernantes por miedo o por evitar un momento incómodo, se quedan guardados atrás del escritorio. Eso ya no puede suceder en esta época, donde toda democracia es participativa y donde la ciudadanía tiene un rol fundamental. Las autoridades tienen que salir a las calles, tiene que recorrer, tiene que conocer a quienes componen el pueblo que gobiernan. Queremos una Municipalidad abierta al crespense, trabajar codo a codo. Buscamos un Concejo Deliberante que escuche a nuestros vecinos, que cada uno sepa que tiene un representante en el Departamento Legislativo local. Queremos que este domingo nos acompañen, nos den una cuota de confianza. La gente que está en este nuevo grupo, realmente lo hace de corazón, con pasión y no tenemos intereses mezquinos. Somos un grupo de gente nueva, joven, dispuesta a demostrar que son posibles los proyectos ofrecidos", concluyeron.