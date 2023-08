Marcelo Cerutti: "Reafirmaremos la continuidad de la transformación de este Crespo que nos llena de orgullo"

Estación Plus Crespo

En la noche de este jueves, el oficialismo desarrolló el acto de cierre de campaña en su local de calle Otto Sagemüller 928, donde se congregó un nutrido grupo de dirigentes, militantes y vecinos afines a la propuesta electoral.

El precandidato a intendente Marcelo Cerutti, a viceintendenta Jacinta Eberle, el actual presidente municipal y precandidato a diputado provincial Darío Schneider, y el actual diputado y precandidato a senador provincial Julián Maneiro, dejaron sus mensajes y arengaron a los vecinos a “continuar este camino de obras, concreciones, transparencia, decencia, orden, constancia, empuje, trabajo y más trabajo”.

Schneider afirmó que “el domingo los crespenses vamos a reafirmar que el camino es por acá: creciendo a base de trabajo y esfuerzo, para que Crespo siga siendo la ciudad de la que nos sentimos orgullosos, con el trabajo y el esfuerzo de su gente como principales herramientas”.

Maneiro destacó que “venimos de semanas de andar mucho y descansar poco. Pero lo hacemos felices, porque somos conscientes de que estamos dejando una huella para la ciudad. Esa huella que deja Darío, esa huella que continúa Marcelo. Huellas de pasos seguros, ordenados, transparentes, planificados y pensados”.

“Hoy queremos agradecer porque es hermoso como nos han recibido durante el proceso de encuentro mano a mano. Gracias porque tenemos el mejor equipo, con la juventud que fortalece y eso quedó demostrado hoy, cuando terminaron de llegar con el compromiso del primer votante a todos los jóvenes de Crespo y el ejido. Me enorgullece acompañar a Marcelo, con quien vamos a seguir llevando a Crespo hacia al futuro que pone a la ciudad siempre como ejemplo de trabajo y transparencia”, sostuvo Eberle.

Cerutti cerró el acto en medio de un clima festivo, destacando que “han sido semanas hermosas. Pasaron los encuentros participativos, la propuesta de pensar juntos en el Crespo del futuro, las charlas con muchos de los 1.600 primeros votantes, el trabajo con la juventud donde los propios jóvenes demostraron que quieren ser parte y que tienen la capacidad, la energía y las ganas para hacerlo. Se viene mañana la charla con nuestros fiscales, los que cuidarán cada voto que no es nuestro voto, sino el voto de cada crespense. Dimos dos vueltas completas a la ciudad llegando con la boleta y no nos cansamos, porque nos sobran ganas, energía, esperanza. Llegamos al cierre siendo la única fuerza política capaz de hacer esto con militancia, compromiso, hablando con cada vecino y vecina. Y no nos cansamos, porque ahora viene el camino a octubre y queremos que nuestra ciudad siga siendo un ejemplo a seguir, a imitar”.