Maneiro y Schneider: "Los resultados nos demuestran un respaldo muy importante"

En Crespo, la Lista 502 B tuvo un contundente triunfo, cuyos resultados finales y precisos se conocerán con el correr de las horas de este lunes 14 de agosto. No obstante, los candidatos a senador por el departamento Paraná, Julián Maneiro, y a diputado provincial, Darío Schneider, hicieron público su agradecimiento y análisis primario de cara a las generales.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, Maneiro indicó: "La verdad es que estamos muy contentos con el resultado electoral que se obtuvo en Crespo, ya que estamos ganando en las categorías locales, tanto intendente como concejales. En mi caso también, lo propio con Darío y los resultados nos demuestran un respaldo muy importante. Este equipo apuntó en la campaña a la continuidad, y el mensaje de la población fue claro: querer continuar con este proyecto local, de transformación de la ciudad. Me parece que eso es lo que hoy uno puede interpretar de lo que ha sucedido. En la ciudad el candidato a gobernador más votado también fue Pedro Galimberti, en sintonía con lo que nosotros venimos pregonando. Vamos a ver qué sucede finalmente a nivel provincial y esta particularidad que sorprende un poco respecto de las elecciones nacionales. Vemos también cómo el ciudadano de Crespo piensa su voto, lo analiza, elige, acá no hay resultados puestos, no hay dirigentes que sean dueños de los votos, sino que la gente define cómo quiere y cómo piensa que debe ser representado. Muy contento, muy satisfecho por el resultado, el triunfo de Marcelo es contundente, la tendencia es irreversible. Pero no sólo el triunfo de él, sino el de Juntos por por Entre Ríos".

Por su parte, Schneider agregó: "Estoy acompañando a Marcelo y a todo el equipo, feliz por el resultado. Hoy el escrutinio fue complejo, porque la verdad es que hubo muchos cortes. La votación en sí se demoraba muchísimo, justamente por eso, porque la gente estaba armando su voto en el cuarto oscuro. Nunca había pasado así tan fuerte, y en el escrutinio se notó, porque hizo que también sea complejo el conteo. Estamos con mucho compromiso, y obviamente que este resultado nos posiciona de una manera también muy bien para lo que viene en octubre. Desde lo mío, desde lo personal, uno va cerrando etapas y también cumpliendo con algo importante: dejar en buenas manos el municipio de Crespo. Ese es mi objetivo y creo que lo estamos logrando hoy", afirmó.