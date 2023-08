Boca: Almirón le comunicó a cuatro futbolistas que no serán tenidos en cuenta

El entrenador de Boca Jorge Almirón le comunicó a los futbolistas Nicolás Orsini, Noberto Briasco, Esteban Rolón y Juan Ramírez que no serán tenidos en cuenta para el plantel que afrontará la Copa de la Liga Profesional a partir de este viernes 18 de agosto, cuando reciba a Platense por la primera fecha de la Zona 2.

Con la llegada de la figura de Edinson Cavani, y otros refuerzos como Lucas Blondel, Lucas Janson y Matías Saracchi, un grupo de cuatro futbolistas fue el primero en sufrir la "limpieza" del plantel para lo que queda de la temporada, la cuál cuenta con la Copa de la Liga Profesional, la fase final de la Copa Libertadores y lo que resta de la Copa Argentina.

Orsini, Briasco y Rolón ya tuvieron algunos sondeos por equipo de la máxima categoría por lo que el Consejo del Fútbol, al mando de Juan Román Riquelme, estarían dispuestos a escuchar ofertas para, ya sea, irse a préstamo o una venta definitiva durante lo que falta para que cierre el libro de pases.

El ex delantero de Lanús comenzó como titular después de la extensa suspensión de Darío Benedetto, pero no logró establecerse, y Huracán mostró interés en ficharlo en el ataque. El ex Argentinos recibió una propuesta de Rosario Central, donde Miguel Ángel Russo tiene el deseo de contar con el jugador, a quien anteriormente entrenó en el conjunto xeneize.

El caso de Ramírez es particular, ya que Boca había pagado la cláusula de rescisión de contrato del futbolista cuando estaba en San Lorenzo -ya había tenido charlas con Riquelme por su negativa a renovar el vínculo- por lo que llegó al club xeneize en junio de 2022. Las lesiones y el bajo rendimiento no le permitieron tener continuidad.





Noticias Argentinas