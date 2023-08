“Es inexplicable”, dijo la tía de nena a la que le operaron la pierna sana

Familiares de una nena de cinco años denunciaron en la fiscalía de Concordia a dos médicos del hospital Masvernat por mala praxis.



Según indicaron, la menor debía someterse a una intervención en su pierna derecha por problema en los tendones, pero la operaron de la pierna sana, o sea la izquierda.

Carmen Benítez, tía de Ailín, la pequeña afectada por la supuesta mala praxis, contó que “ella vino el lunes con la derivación de la doctora de cabecera para que le operen una dificultad que tiene en la pierna derecha, es un problema de nacimiento de los tendones. El martes ingresó a quirófano, cuando terminó el doctor nos dijo que la operación había sido exitosa, pero cuando la pasaron a sala nos encontramos que le operaron la otra pierna, con la cual ella caminaba, corría, iba a la escuela. Se equivocaron de pierna en la operación, es algo inexplicable lo que pasó”.

Y acotó: “Ella ahora está en silla de ruedas. No sabemos qué le hicieron, si le cortaron los tendones o si se los estiraron, y no sabemos qué consecuencias puede tener”.



Desde la dirección del hospital, sin brindar detalles sobre lo ocurrido, le informaron que entre este viernes y el lunes le van a operar la pierna que corresponde.



“Denunciamos ante la fiscalía a los dos doctores por mala praxis”, remarcó Benítez a Central de Noticias y contó que la pequeña Ailín, preguntó “por qué le habían hecho algo en la otra pierna, ese pie no lo podía apoyar, solamente los dedos”, indicó Elonce.

