Vecinos de Crespo reportaron llamadas de "secuestros virtuales"

Los intentos de estafa adquieren distintas modalidades y en forma constante buscan captar nuevas víctimas. Una seguidilla de llamados en la jurisdicción de Crespo tuvieron este propósito, sin éxito en esta ocasión. Al respecto, el Jefe de la dependencia local, Crio. Ppal. Daniel Roldán, confirmó a FM Estación Plus Crespo: "En la madrugada del viernes, varios vecinos pusieron en conocimiento a la guardia, que habían sido contactados a través de sus teléfonos fijos, por personas desconocidas que afirmaban tener secuestrado a algún familiar directo. Ese supuesto es lo que lleva a pedir dinero en concepto de rescate, el cual no tiene razón de ser porque en realidad no hay ninguna persona en peligro".

"Afortunadamente, quienes atendieron estaban alertas y prevenidos, por lo que ningún hecho se consumó", afirmó el funcionario y agregó: "Agradecemos a los ciudadanos que optaron por cortar la llamada e inmediatamente comunicarse con nosotros; e incluso, una señora cortó la conversación con el estafador y llamó directamente al celular de su hijo -supuestamente secuestrado-, quien obviamente desconocía de lo que le estaba hablando, porque se hallaba en buenas condiciones, desarrollando su vida habitual".

Roldán sostuvo que "mayormente se realizan en horarios de la siesta o por la madrugada, cuando quien atiende probablemente estaba durmiendo y es más propenso a reaccionar de la manera que ellos esperan, que es con desesperación, creyendo la versión y cumpliendo lo que piden".

En tal sentido, remarcó que "saber que sucede no es para crear psicosis, sino para tener presente que estos llamados están vigentes y que hay que estar preparados para no ser una víctima más. Cortar la llamada es la mejor herramienta de defensa. Instamos a que en cada familia se hable del tema, sobre todo con los adultos mayores, que son quienes generalmente poseen teléfonos fijos y atienden estos llamados".