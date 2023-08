Preocupación en el comercio crespense por anuncio del gobierno de un bono extra de $ 60.000

El presidente del Centro Comercial de Crespo, Leonardo Diez, aseguró a FM Estación Plus Crespo, que “hay gran preocupación de todos los sectores y sobre todo el sector comercial por este bono que anuncia el gobierno cuando recién el sector comercial acaba de cerrar paritarias”.

Diez explicó “acabamos de cerrar paritarias y viene esta imposición de un bono que se aplica sobre esas paritarias; paritarias que ya habían sido complicadas, y acá quiero dejar bien claro que nosotros no estamos en contra de las paritarias ni el sueldo de los empleados, porque creemos que es importante la mejora de salarios, pero tiene que ser equilibrado”.

El dirigente advirtió “Obviamente esto ataca la rentabilidad del comercio y dificulta el sostenimiento de muchas fuentes de trabajo”.

“Si no hubiera sido que recientemente se cerraron las paritarias no habría problemas, porque esas cuestiones se acuerdan en paritarias. Pero la imposición viene después, a un sector que acaba de cerrar paritarias. Esto es lo que hace complicada la situación para el comercio en general”.

Diez reconoció a FM Estación Plus Crespo “En algunos casos los podrán afrontar, hay algunas empresas o comercios que lo pueden afrontar. En otros casos, con la situación económica reinante, los costos que se están disparando, la caída de ventas que es notoria, hace un combo que resulta complicado para afrontar este tipo de situaciones”.

Aseguró “Nosotros estamos en permanente diálogo con las instituciones intermedias, en nuestro caso la Federación Económica de Entre Ríos, la CAME, la Cámara Argentina de Comercio, quienes ya han expresado que esto no es lo correcto. Estamos viendo que se va a hacer en este caso con nuestros reclamos y esperemos que se pueda encontrar alguna solución, algún tipo de absorción por otro lado de este importe que anunció el gobierno, porque entendemos que el gobierno podría darle beneficio a las empresas desde lo impositivo para que puedan absorber el 100% de ese aporte extra”.

Reconoció “Nosotros estamos a favor del empleado, sabemos que son los motores de nuestras empresas o de nuestros comercios, necesitamos que ellos estén bien y sabemos que los sueldos no alcanzan porque ellos también tienen sus costos que se les disparan. Es muy difícil afrontar una canasta básica, un alquiler, o los gastos de la propia familia. Pero queremos lograr ese equilibrio para que no nos afecte tanto a nosotros y no se sigan cerrando comercios, no siga afectando una rentabilidad, no siga perjudicando la inversión, y esperar que todas estas cuestiones se solucionen, porque es importante para que los sectores sigan creciendo y brindando fuentes de trabajo a tantas familias”.