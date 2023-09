Se realizó la licitación y entrega de decretos para la ampliación de la red de gas natural en cinco ciudades entrerrianas

Acompañado por la vicegobernadora, Laura Stratta y el intendente de Paraná, Adán Bahl, Bordet encabezó este miércoles en Casa de Gobierno la apertura de las ofertas correspondientes a las licitaciones para obras de ampliación de la red de distribución de gas natural en el barrio Villa Adela y Villa Zorraquín, en Concordia; y la interconexión a la red de distribución de gas natural en El Pingo.



Además, el mandatario entregó los decretos para concretar el llamado a licitación para las ampliaciones de la red de distribución de gas natural en Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Además se firmó un convenio para la ampliación de la red de distribución de gas natural y estaciones reguladoras de presión de Paraná.



El conjunto de las obras significarán una inversión por parte del gobierno provincial de más de 4.265 millones de pesos y permitirán que muchas familias entrerrianas puedan acceder a este servicio. Serán así 62 las localidades entrerrianas con acceso a la red.



La provincia con mayor desarrollo gasífero



En ese marco, Bordet explicó que "de esta forma queremos llevar gas natural a distintos lugares. Entre Ríos es una de las provincias que más desarrollo gasífero tiene”.



En esa línea, recordó que en “un esfuerzo que hace íntegramente la provincia con fondos propios”, también se está construyendo "un gasoducto que une los dos gasoductos troncales. Va desde Los Conquistadores hasta Chajarí, y permitirá darle la previsibilidad en materia de gas a todo el norte entrerriano”. “Esta obra está en un 85 por ciento de avance”, remarcó.



El mandatario valoró además "la visión estratégica de los intendentes que están hoy aquí. Ellos fueron priorizando lo que era necesario para la ampliación de las red. Esto genera desarrollo económico, porque llega a muchas zonas industriales y turísticas, alentando a que haya más inversiones y trabajo. También genera desarrollo social, ya que mejora de manera directa la calidad de vida de las y los vecinos, además de que se economiza en los costos de forma importante".



Defensa de los intereses entrerrianos



También señaló que "hemos exigido a la empresa Gas Nea que esté a la altura de las inversiones que la provincia hace. Por eso rescindimos el contrato que teníamos, porque entendemos que la empresa debe cumplir con lo estipulado, y las inversiones que hacemos desde la provincia en toda la red de gas natural, tiene que tener su reciprocidad en acciones para Entre Ríos".



"Defendemos los intereses de los entrerrianos ante empresas que son de Buenos Aires. Fundamentalmente cuando hacemos este tipo de inversiones queremos que sea para las y los entrerrianos, para quienes vivimos acá en la provincias", subrayó Bordet.



También acompañaron al gobernador el ministro de Planeamiento, Marcelo Richard; y la secretaria de Energía, Silvina Guerra; y los intendentes de Paraná, Adán Bahl; de Gualeguaychú, Martín Piaggio; y de El Pingo, Diego Plassy; los senadores provinciales Armando Gay y Horacio Amavet; la secretaria de Desarrollo Urbano de Concordia, Mireya López Bernis, y representantes de empresas contratistas.



Detalles de las obras



Por su parte, la secretaria de Energía, Silvina Guerra, detalló que "son obras de gas para cinco localidades. En primer lugar tenemos la apertura de sobres para la localidad de El Pingo, que aún no tiene el servicio de gas, y es una obra que incluye la interconexión con el gasoducto provincial -el que sale desde Crespo y va hasta La Paz-. Es una estación reguladora primaria, secundaria y toda la red que abarca El Pingo".



Mencionó luego la apertura de sobres para la localidad de Concordia. "En este caso son 21.000 metros de red que alcanza la zona norte, la zona de Villa Zorraquín, el autódromo y zona de termas. Esta zona se une a una estación reguladora primaria y un ramal de acero que se ejecutaron en una obra anterior, en 2021 y 2022, que fue la primera inversión para que la zona norte pueda acceder al gas, porque ya no se podía expandir más la red".



"Por otro lado, en la misma licitación, se agregó una estación reguladora de presión y toda la red para abastecer al barrio de Villa Adela. Son 21.000 metros de red y una inversión de 350 millones de pesos aproximadamente. Esas son las dos aperturas de sobres", indicó la secretaria de Energía.



Se refirió luego a la entrega de decretos que posibilita el llamado licitación para la ciudad de Concepción del Uruguay, que amplía en 13.000 metros la red, y para el parque industrial sustentable de Gualeguaychú. "Ahí la obra consiste en cinco kilómetros de ramal de acero en 4 pulgadas y una estación reguladora secundaria. En el caso de Concepción del Uruguay, el presupuesto es de 200 millones de pesos, y casi 400 millones para Gualeguaychú", informó Guerra. Adelantó luego que "aproximadamente para el 10 de octubre serán las aperturas de sobres".



Por último, brindó detalles del convenio rubricado por el gobernador Bordet y el intendente Adán Bahl "por 140 kilómetros de red, que es un plan que llevará gas a casi el 95 por ciento de la ciudad. Son 140.000 metros de red, 9.000 familias que se van a ver beneficiadas y tienen un presupuesto a hoy de 3.000 millones de pesos", precisó.



Repotencialización del servicio



Respecto a la obra de Paraná, el intendente Adán Bahl señaló que “es una obra muy ambiciosa y muy importante porque con esto quedaría el 95 por ciento de la ciudad cubierta con el servicio de gas”.



En este sentido, detalló que “integra muchísimas vecinales. Se ha trabajado con la Secretaría de Energía y el municipio, se ha escuchado a todas las vecinales que han gestionado y la obra comprende desde barrios como Bajada Grande, hacia el sur, Paracao, llegando al límite con Oro Verde, también en el sector este de Paraná”.



A su vez, Bahl, señaló: “Esta obra es para mejorar la calidad de vida de la gente, pero fundamentalmente tiene una repotencialización del servicio de gas para nuestro parque industrial, que es uno de los objetivos que tuvimos desde el inicio de nuestra gestión, llevar infraestructura”, dijo y agregó: “Se está concluyendo la autopista, se hizo el cierre perimetral, la iluminación, obras internas, se está haciendo calle Hernandarias para que todo el parque industrial tenga un único ingreso y egreso a la autopista. El objetivo también es llegar con más energía, en este caso, el gas”.



Por último, expresó: “Ya con el proyecto ejecutivo, se lleva adelante todo el proceso de licitación, es una inversión muy importante. Se hace el convenio porque la obra la hace la provincia dentro del ejido de la ciudad de Paraná, y es de alguna manera una autorización de jurisdicción para que puedan ir los caños por las calles de la ciudad”.



Otros testimonios



Durante el acto, el intendente de Concepción del Uruguay, Martín Oliva, le agradeció al gobernador Bordet y valoró “el acompañamiento que ha tenido Uruguay de tu parte, ha sido transformador”. “Creemos que en los últimos ocho años Uruguay ha crecido sustancialmente” ,dijo y valoró que la fecha del llamado a licitación “sea tan pronto, para poder cerrar el año con el inicio de la obra”.



A su turno, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, dijo que su ciudad "viene desarrollando como uno de los ejes estratégicos la creación de un nuevo parque industrial, para generar los puestos de trabajo, pensando en nuestros jóvenes y que también los entrerrianos podamos seguir apostando a quedarnos aquí, tener nuestra oportunidad de formarnos y fundamentalmente de generar empleo”.



“Esto va a permitir tener aproximadamente unas 40 nuevas empresas radicadas en ese parque, que está estratégicamente localizado en la ruta nacional 14, en el km 61, y es muy atractivo, no sólo para nuevas industrias, sino para aquellas pymes de la ciudad”, destacó.



Por último, mencionó que “la ciudad tiene muchas obras también del gobierno provincial que vienen siendo estratégicas. Entre otras, se está ejecutando una que también es de gas natural. Son unos 8000 metros más de red. con lo que Gualeguaychú está superando el 70 por ciento de su cobertura con este servicio esencial como es el gas natural, y queremos seguir trabajando en el futuro para llegar al 100 por ciento” .



Por su parte, el intendente de El Pingo, Diego Plasy, dijo estar "muy emocionado porque hemos hecho muchas obras en El Pingo, pero esta es fundamental para nosotros. Porque no solamente hemos crecido muchísimo durante estos cuatro años como municipio, sino que durante 12 años como junta de gobierno lo hicimos también de la mano de Beto (Bahl), cuando era ministro de Gobierno. Así que agradecido enormemente, esta es una obra que nos va a permitir a todos los pingueros tener mejor calidad de vida, pero sobre todo este servicio es fundamental para las empresas que se quieran instalar en la localidad de El Pingo, para darles la comodidad necesaria para poder crecer”.



Potenciar la actividad productiva



En la ocasión, el senador provincial Armando Gay destacó y agradeció la obra de extensión de la red de distribución de gas natural en Concordia. "Dará una potencialidad enorme en lo que tiene que ver con la actividad productiva y va a generar empleo y el incentivo de que Concordia sea una opción para venir a invertir", agregó.



"Pasamos de un 72 o 74 por ciento a un 85 por ciento de cobertura de la red de gas en Concordia", dijo el legislador y acotó que "beneficia a 7.000 familias. Estas son las obras que nos van dando la posibilidad de crecimiento y en esto hay que resaltar la gestión del gobierno provincial, que trabaja por todos los municipios y que permite que el crecimiento sea sostenido en toda la provincia. No tengo dudas que vamos a seguir trabajando y gestionando obras con Adán Bahl”, indicó finalmente Gay.



Las obras



Todas las obras se llevarán adelante con fondos de la Secretaría de Energía de la provincia, a través del Fondo de Desarrollo Energético de Entre Ríos (Feder) y sin costo alguno para las y los vecinos.



En El Pingo la “Interconexión, ERP Primaria y Secundaria y Red de Distribución de Gas Natural”, cuenta con un presupuesto oficial a marzo de 2023 es de 371.255.461 pesos. Las unidades residenciales potenciales son 248 y el plazo de ejecución es de 210 días corridos.



Otra obra licitada es la “Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural. Bº Villa Adela – Villa Zorraquín; Ramal y ERP Secundaria Bº Villa Adela” en Concordia. El presupuesto oficial a enero 2023 es de 347.942.514 pesos. Las unidades residenciales potenciales son 943 y el plazo de ejecución de obra es de 300 días corridos.



En la ocasión se procedió también a la entrega del decreto que contempla el llamado a licitación para la obra “Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural” en Concepción del Uruguay. El presupuesto oficial a mayo 2023 es de 205.220.956 pesos. Las unidades residenciales potenciales suman 722 y el plazo de ejecución de obra es de 180 días corridos. Se trata del tendido de 13.520 metros de cañería de polietileno e instalación de tres válvulas de bloqueo para realizar la red de distribución de gas natural.



Además, se entregó el decreto para el llamado a licitación que permitirá la “Interconexión, Ramal y ERP Secundaria” en el nuevo parque sustentable de Gualeguaychú. El presupuesto oficial a junio de 2023 de 322.828.992 pesos y el plazo de ejecución de obra es de 210 días corridos.



Finalmente se firmó un convenio que permitirá el llamado a licitación para la “Ampliación de la Red de Distribución de Gas Natural y Estaciones Reguladoras de Presión” en la localidad de Paraná. El presupuesto oficial a julio de 2023 es de 3.018.560.614 pesos, y alcanza a 8743 potenciales beneficiarios. El plazo de ejecución de obra es de 455 días corridos.