Se abrió el Registro Único de Solicitantes de Lotes

El Gobierno nacional presentó el Registro Único de Solicitantes de Lotes (RUS) para personas y familias de barrios y sectores populares de todo el país que necesitan acceder al suelo para construir su vivienda o desarrollar actividades agrícolas.

El registro será el punto de partida para avanzar en un programa concreto de 1.000.000 de lotes con servicios destinados a las familias de sectores populares que lo necesitan, según se informó oficialmente.

La herramienta fue presentada este jueves por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a su par de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El ministro y candidato presidencial aseguró que el objetivo es construir cuatro millones de lotes con servicios en cuatro años.

Según se explicó oficialmente, este registro permitirá identificar las zonas con mayor demanda de suelo y los diferentes tipos de lotes requeridos. Contará con información sociodemográfica, georreferenciada y centralizada a nivel nacional.

Para inscribirse al registro, los interesados deben completar un formulario online, según el tipo de lote que requieren, que puede ser familiar urbano o productivo agrícola. Allí están además especificadas las bases y condiciones para registrarse.

Requisitos

La inscripción requiere contar con documentación vigente que acredite identidad, tener más de 18 años de edad, no poseer bienes inmuebles registrados, no haber sido beneficiario, ganador y/o adjudicatario de un programa o plan de loteo o vivienda al momento de la inscripción (por ejemplo, el Procrear) y no poseer embarcaciones, vehículos de alta gama y/o aeronaves. En tanto, se aclara que no es necesario vivir dentro un barrio ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) ni contar con un mínimo de ingresos demostrables.

Al completar el formulario, la solicitud será analizada para confirmar el cumplimiento. De ser validada pasará a conformar el Registro Único de Solicitantes de Lotes. De lo contrario, se notificará al solicitante que la misma fue rechazada.

"Inscribirte no implica la asignación directa de un lote, sino que (...) permitirá conocer y ordenar la demanda nacional de las personas que necesitan acceder a un lote propio", se explicó en la página del Ministerio de Desarrollo Social.

Inscribite

Desde este link podrás anotarte en la base de datos habilitada por el Gobierno Nacional: Registro Único de Solicitantes de Lotes