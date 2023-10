River empató con Colón y no logró arrebatarle el liderazgo de la Zona A a Independiente

River empató hoy por 2 a 2 con Colón de Santa Fe, que se quedó con diez jugadores en el cierre de la etapa inicial, en el estadio Brigadier Estanislao López por la novena fecha de la Zona A de la Copa de la Liga, por lo que no pudo arrebatarle el primer puesto de la tabla a Independiente.

El mediocampista Rubén Botta convirtió los dos goles el elenco de Néstor Gorosito y Miguel Borja lo igualó para los dirigidos por Martín Demichelis en las dos oportunidades en las que se encontraron debajo en el marcador.

El "Sabalero" pegó de entrada con un gol de Botta a los 8 minutos, después de una formidable jugada personal por el carril derecho, pero Miguel Borja lo igualó de cabeza para el conjunto de Martín Demichelis a los 11. .

No obstante, una mano de Milton Casco en el área le dio la chance Colón de volver a pasar al frente a los 26 minutos con un tanto de penal de Botta, luego de la intervención del VAR, mientras que Stefano Moreyra fue expulsado por una dura entrada antes del descanso, por lo que el local disputó todo el complemento con diez futbolistas.

Ya en el complemento, fue River el que golpeó temprano a su rival y Borja volvió a anotar con una exquisita definición al minuto de juego para poner el 2 a 2 en suelo santafesino.

A partir de allí, el dominio del "Millonario" fue absoluto, pero Colón resistió para atesorar el punto pese a la inferioridad numérica y River falló en los últimos metros, por lo que se tuvo que conformar con el empate.

De esta manera, el equipo de Martín Demichelis es escolta de Independiente con 17 puntos, contra los 18 del "Rojo", al tiempo que Colón permanece en el tercer lugar con 14 unidades pero continúa en plena lucha por mantener la categoría.



Esta es la síntesis de Colón vs River por la Copa de la Liga:



Copa de la Liga 2023 - .

Zona A - Novena fecha.

Colón de Santa Fe - River Plate.

Estadio: Brigadier Estanislao López, Santa Fe.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Germán Delfino.



Colón de Santa Fe: Ignacio Chicco; Eric Meza, Paolo Goltz, Facundo Garcés, Emanuel Mas; Tomás Galván, Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Rubén Botta, Damián Batallini y Ramón Ábila. DT: Néstor Gorosito.

River Plate: Ezequiel Centurión; Andrés Herrera, Leandro González Pirez, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Agustín Palavecino; Manuel Lanzini, Nacho Fernández, Esequiel Barco y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.

Goles en el primer tiempo: 8m. Rubén Botta (C); 11m. Miguel Borja (R); 26m. Rubén Botta, de penal (C).

Goles en el segundo tiempo: 1m. Miguel Borja (R).

Cambios en el primer tiempo: Gian Nardelli por Damián Batallini (C).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Cristian Vega por Tomás Galván (C); 8m. Enzo Díaz por Milton Casco (R) y Matías Suárez por Agustín Palavecino (R); 20m. Ángel Cardozo por Favio Álvarez (C) y Javier Toledo por Ramón Ábila (C); 24m. Facundo Colidio por Esequiel Barco (R) y Pablo Solari por Andrés Herrera (R); 34m. Gonzalo Pity Martínez por Ignacio Fernández (R).

Incidencias en el primer tiempo: 49m. Expulsado Stefano Moreyra (C).