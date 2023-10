La suba salarial docente queda atada a la transición con la próxima gestión de gobierno

“Hasta el momento no tenemos ningún interlocutor (del próximo gobierno) y no sé quién será el próximo Ministro de Economía”, dijo el ministro Hugo Ballay, quien sostuvo: “Las decisiones que tomemos hoy comprometen a la gestión futura y, como dispuso el gobernador, queremos hacer una transición ordenada y transparente”.

Si bien no es miembro de la paritaria docente, el ministro Ballay indicó que solicitó participar de la reunión para hacer “una pequeña intervención” en el inicio del encuentro y expresar “algunos conceptos importantes”



“Hice una pequeña reseña sobre la responsabilidad con la que el gobernador Gustavo Bordet llevó a cabo ocho años de gestión en los que hubo un diálogo permanente con los gremios y un respeto total a la ley que establece la paritaria y al derecho d os trabajadores”, indicó.



“Este miércoles acercamos el compromiso del gobernador de que los salarios van a seguir estando por encima de la inflación y proponemos una próxima reunión una vez que se conozca el índice de inflación del mes de octubre”, señaló.



“Somos cocientes que el domingo los entrerrianos eligieron otro color político para que conduzca a la provincia. Incluso Bordet el mismo domingo a la noche se comunicó con el gobernador electo y se puso a disposición para hacer una transición ordenada y transparente”, señaló Ballay al dar cuenta de la victoria de Rogelio Frigerio (Juntos por Entre Ríos”.



En este marco, como “hasta el momento no tenemos ningún interlocutor y no sé quién será el próximo Ministro de Economía, por lo que nos pareció oportuno posponer ese posible incremento salarial para analizarlo una vez conocida la inflación. Seguramente a mediados de noviembre ya tendremos un interlocutor del futuro gobierno con quien hablar”.



“Si bien gobernamos hasta el 10 de diciembre, la decisiones que tomemos hoy comprometen a la gestión futura y, como dispuso el gobernador, queremos hacer una transición ordenada y transparente”.



Los números de la provincia: “Estamos absolutamente tranquilos”



Consultado sobre los dichos de Frigerio en relación a la necesidad de que la gestión de Bordet deje “las cuentas ordenadas”, Ballay sostuvo: “Estamos absolutamente tranquilos porque estamos dejando una provincia ordenada y previsible. Esto no fue un mensaje de campaña, esta es la realidad”.



“Todos los números están en la página del Ministerio de Economía, cada quien puede darle la lectura política que quiera a los números, pero desde lo económico estamos absolutamente tranquilos: en ocho años disminuimos notoriamente la incidencia de la deuda que tenía la provincia, recuperamos los salarios y ahora presentamos un proyecto de presupuesto equilibrado”.



“Ahora tendrá que gobernar él, tiene tiempo para modificar el presupuesto de la forma que considere oportuna”, señaló refiriéndose a Frigerio, pero sin mencionarlo.



También respondió algunas críticas del ex ministro de Macri sobre designaciones: “Todos los pases a planta, las recategorizaciones, los pases de contratos a servicios. Todo durante estos ochos años se hizo de común acuerdo con todos los gremios y no vamos a modificar esta forma de actuar a semanas de terminar la gestión”.

