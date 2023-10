Frigerio: “El lunes me reuniré con el gobernador para iniciar la transición de gobierno”

El gobernador electo Rogelio Frigerio anticipó que este lunes comenzará la transición de gobierno en la provincia. Y en ese marco, anunciará quiénes lo acompañarán en su gabinete de gestión. “El lunes me voy a juntar con el gobernador y vamos a iniciar un proceso de transferencia de responsabilidades. Creo que lo vamos a poder hacer, pensando siempre en la gente. Hoy (ayer) lo charlé con el gobernador y tiene la deferencia de recibirme el lunes y a partir de ahí vamos a comenzar el proceso de transición”, resaltó.



Ratificó que aspira a que su gobierno sea “un gobierno de los mejores” porque “todos los problemas de los entrerrianos tienen solución. Hay que trabajar, hay que dedicarse, poner gestión, transparencia y austeridad y todos los problemas de los entrerrianos de pueden resolver”. Y aclaró: “Por supuesto, no de un día para el otro, pero tienen solución”.



Frigerio también adelantó en el programa “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Litoral) sus decisiones inmediatas que estarán vinculadas con “la producción y el empleo, la educación, la salud, la seguridad, el acceso a la vivienda, la infraestructura”. Y anticipó que antes deberán contar con normas específicas y enumeró ficha limpia para todos los funcionarios, no solo para los candidatos; transparencia en las declaraciones juradas de todos los funcionarios al entrar y al salir de la gestión, concursos abiertos y transparentes para ingresar a la planta permanente del Estado y “desde el primer día demostrar una gran austeridad del gasto político y de los gastos vinculados a los privilegios de la política. Así vamos a arrancar”, anticipó.



“Vamos a convocar a los mejores. Los desafíos que tenemos por delante son muy complejos y exigen que los mejores estén a cargo de las políticas públicas. Por eso, además, planteé con mucha claridad y contundencia que todos los cargos del Estado tienen que ser completados por concursos abiertos y transparentes. Y así nos vamos a mover. El nuestro va a ser un gobierno de los mejores. Y, por supuesto, incluso porque somos una coalición muy amplia, probablemente la más amplia del país con casi 30 espacios políticos diferentes; y si hay gente valiosa –y creo que los hay- en otros espacios que no conforman Juntos por Entre Ríos las vamos a ir a buscar”.



¿Cuándo anunciará su gabinete, los colaboradores de la primera línea?



“En los próximos días, porque necesito iniciar el traspaso de responsabilidades, con la transición. El lunes me voy a juntar con el gobernador y vamos a iniciar un proceso de transferencia de responsabilidades. Creo que lo vamos a poder hacer, pensando siempre en la gente. Hoy lo charlé con el gobernador y tuvo la deferencia de recibirme el lunes y a partir de ahí vamos a comenzar el proceso de transición, después de 20 largos años con las dificultades que ello conlleva”.



-Una consulta respecto del Presupuesto 2024. La Legislatura pasa, por ejemplo, de 5.000 mil millones de pesos a 16.600 millones de pesos, qué injerencia tendrá usted porque se tiene que sancionar antes del 10 de diciembre.



-Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para terminar con los gastos que no les signifiquen beneficios a los vecinos. Todos los gastos que tengan más vinculación como un beneficio más para un político que para la gente, lo vamos a cortar. Ese es nuestro compromiso. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance y esperamos tener el acompañamiento no sólo de mi espacio político sino de la mayoría de los funcionarios de la provincia.