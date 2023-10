La oferta para estatales quedó a la espera de la transición

El ministro de Economía, Hugo Ballay, se reunió este jueves con los gremios estatales. Al igual que sucedió el miércoles en la audiencia con los docentes, la paritaria pasó a un cuarto intermedio hasta que se conozca la inflación de octubre y se lleve a cabo la transición con las próximas autoridades.

Tras el encuentro, el ministro Ballay dijo que se trató de una nueva reunión paritaria con los gremios estatales, donde hizo un desarrollo de los ocho años de gestión del gobernador Gustavo Bordet. "Coincidimos en que este es el ámbito, que esta es la mesa donde hay que expresarse: ellos pidiendo por los derechos de las y los trabajadores a quienes representan y nosotros dando las respuestas con la responsabilidad que lo hicimos durante todo este tiempo", dijo.

Luego indicó que, tal como se lo manifestaron este miércoles a los gremios docentes, "con el compromiso de sostener que el salario no pierda a la inflación, no se ha realizado ninguna oferta concreta hasta no conocer los índices de inflación de octubre".

"La propuesta nuestra fue posponer la próxima reunión hasta conocer estos índices de inflación ,y por pedido del gremio, quedó abierta la posibilidad de que la semana próxima podamos convocarlos para continuar con otros temas que también fueron debatidos en paritarias anteriores y que todavía no tienen respuestas. Es muy probable que la semana próxima nos volvamos a sentar con los gremios estatales y ahí continuaremos debatiendo otros puntos que también ellos reclaman", reiteró.

La transición

"Nosotros vamos a gobernar hasta el 10 de diciembre, por supuesto. El gobernador Bordet ya lo ha expresado y se lo ha comunicado al gobernador electo (Rogelio Frigerio). El día lunes va a haber una reunión entre ambos, donde seguramente empezaremos a conocer nosotros los funcionarios de cada una de las áreas, quienes van a ser los interlocutores", mencionó Ballay.

Remarcó además que "el gobierno de Bordet termina el 10 de diciembre y no tenemos ningún condicionamiento para las medidas que haya que tomar de acá a esa fecha. Por supuesto que lo vamos a hacer con la responsabilidad con la que trabajamos ocho años. En un mes no vamos a dilapidar esa responsabilidad que el gobernador Bordet asumió, puso en práctica y lo demostró, comprometiendo con una decisión actual al gobierno futuro".

Continuidad de la paritaria

En cuanto a lo que acordaron con los gremios estatales antes de dejar el gobierno, dijo que quedaron en hacer un listado de todos los temas pendientes de distinta índole, que los gremios van a acercar al gobierno, con lo cual es probable que en la reunión de la semana próxima se avance en algunos de ellos o, al menos queden, plasmados para la continuidad con el próximo gobierno. El ministró entendió que Frigerio "también va a apostar al diálogo".

Por otro lado, señaló que en este repaso de los ocho años de gestión se lograron muchas cosas, como "el pase a planta permanente de las y los trabajadores, que nunca se hizo a dedo, sino en base a un instructivo que respetaba fundamentalmente la antigüedad de cada trabajador. Se hizo ese instructivo junto con los gremios, que fueron los principales auditores de que eso se cumpla. Lo mismo los pases de contratos de obra a servicio, todo respetando un trabajo consensuado con ellos. Los gremios también lo reconocen como uno de los grandes logros en estos ocho años de gestión", concluyó.

La reunión fue encabezada por la subsecretaria de Relación de Empleo Público Municipal de la Secretaría de Trabajo, Mercedes Maslein. En representación de los gremios estuvieron presentes, por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mariana Lujan y Victor Sartori; y por la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), seccional Entre Ríos, Carina Domínguez, junto a Cristina Melgarejo y Gladys Comas.

UNO