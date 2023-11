Incautan 40 neumáticos en el Puesto Caminero Túnel: Cuantioso procedimiento tributario

Efectivos policiales detectaron el transporte de la mercadería, para lo cual el conductor no contaba con el respaldo documental que exige la AFIP. La Policía de Entre Ríos frustró el ingreso ilegal de esa carga.

Estación Plus Crespo

Una gran cantidad de neumáticos estaban por ser ingresados a la provincia de Entre Ríos, en clara infracción a la legislación vigente. La maniobra fue impedida durante un responsable control preventivo que se encontraban llevando adelante numerarios de la Dirección Prevención y Seguridad Vial, apostados en proximidad al Túnel Subfluvial.

Se confirmó a FM Estación Plus Crespo que una pick up Toyota Hilux se desplazaba proveniente de la provincia de Santa Fe y al comenzar su tránsito por el territorio entrerriano, fue detenida su marcha por personal del Puesto Túnel. En el marco de los habituales controles, se constató que la unidad era conducida por una persona oriunda de Concepción del Uruguay, a quien le solicitaron que exhiba la caja del rodado en cuestión. La misma llevaba un bulto tapado con lona, que al ser descubierto por el responsable de la camioneta, se observó una gran cantidad de neumáticos, marca Lavegator, se diferentes rodados. Incluso, llevaba más mercadería en el interior de la camioneta. El hombre no pudo determinar su procedencia.

La carencia de documental respaldatoria constituye una falta pasible de sanción, contemplada en el art. 40 - inciso c) de la Ley 11.683. La normativa pena a quien "transporte comercialmente mercaderías, aunque no sean de su propiedad, sin el respaldo documental que exige la Administración Federal de Ingresos Públicos".

En consecuencia, el Puesto Caminero Túnel le dio intervención al personal de AFIP -División Aduana-, cuyos agentes procedieron al formal secuestro de los neumáticos, totalizando 40 unidades. Asimismo, se confeccionaron las actas pertinentes, con conocimiento del Juzgado Federal de Paraná, que ordenó la correcta identificación del conductor, quedando supeditado a las actuaciones.