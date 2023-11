Peligroso virus que afecta a caballos: se analizan 12 casos en Entre Ríos

Tras la confirmación de casos positivos de encefalomielitis equina en las provincias de Santa Fe y Corrientes, en Entre Ríos hay unos 12 casos que están siendo analizados por las autoridades sanitarias.



En diálogo con Elonce, el médico veterinario Esteban Puntín, expresó que desde la semana pasada “tenemos más referencias de casos y hay mayor cantidad de muestras enviadas a los laboratorios. Alrededor de 12 casos están en procesamiento para determinar la presencia formal o no en la provincia de Entre Ríos con un diagnóstico de laboratorio”. Según dijo, los síntomas son los mismos que los de los casos confirmados en las otras provincias, por lo que en principio “tenemos que suponer o confirmar la presencia de encefalomielitis cuando está faltando solamente el resultado del diagnóstico”.

La gran mayoría de estos casos sospechosos son del centro norte de la provincia y “hay una gran preocupación por parte de los productores; por eso es importante llamar al veterinario para que identifique los síntomas” y descartar cualquier otro tipo de enfermedad.



Puntín explicó que la cadena epidemiológica de la encefalomielitis equina es la siguiente: “se amplifica en las aves, el mosquito las pica y luego pica a un caballo y a otro y se enferman los equinos. El caballo es el final de la cadena. Además, esta enfermedad puede afectar al ser humano, si bien la aparición de casos es esporádica. Actualmente no hay reportes, pero existe la posibilidad”.



Por otra parte, y al hacer referencia al procesamiento de las muestras, el profesional mencionó que ello “no es lo que ocupa el mayor tiempo, sí el hecho de tomar conciencia y reconocer al problema como tal. Hace una semana hablábamos de esto y teníamos algunas dudas, pero no podemos hablar si no tenemos un diagnóstico de laboratorio porque pueden ser otras enfermedades. Pero la cantidad de casos que hubo hace que se genere una preocupación”.



Finalmente, manifestó que hay tres variables de esta rara enfermedad que afecta a los caballos y se debe determinar a qué especie corresponde los casos registrados hasta el momento.