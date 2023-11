"Cumplimos un sueño", aseguró el paranaense Werner tras su consagración en el TC Pick Up

En una jornada llena de adrenalina y emoción, Mariano Werner logró su primera consagración como campeón de la Copa Shell del TC Pick Up. Con declaraciones llenas de gratitud, el piloto expresó a Elonce sus sensaciones: "Muy contento, la primera vez que salgo campeón en TC Pick Up. Demoró un poquito, es una categoría difícil en la que hay grandes rivales, pero con todos los sponsors y compañías que me acompañaron pudimos llegar a este sueño."



Werner destacó la importancia del trabajo en equipo: "El sábado parecía diluirse, pero el domingo apretamos los dientes y logramos salir campeón. La carrera anterior me la había ganado bien Juampi (Gianini), cuando todavía faltaban 4 o 5 vueltas, por ende el que llegaba adelante en la final era campeón."



Asimismo, el piloto de Toyota, aseguró: "Estábamos obligados a no fallar. El sábado no tuvimos la mejor clasificación, fuimos novenos, el domingo comencé a avanzar en la serie lo que me permitió largar sexto en la final".

En una estrategia magistral durante la final, Werner describió su ascenso hacia la victoria: "En la final logré pasar rápido al 5to. y al 4to., cuando estaba cuarto Gianini intenta pasar a Chapur y a Valle y cuando se mueve meto la camioneta por dentro, sobrepaso a Lucas por fuera y la siguiente curva me quedo por dentro. Aunque todavía quedaban muchas vueltas y sabíamos lo desgastante que iba a ser, por suerte llegamos al final conservando ese lugar".

El campeón compartió palabras para su equipo y seguidores: "Son todas palabras de agradecimientos, cumplimos un sueño para mí. Tenemos mucho cariño de todos los entrerrianos y paranaenses".



Mirando hacia el futuro, Werner expresó su determinación: "Ahora tenemos nuevamente una chance concreta, la cual abordaremos con pasión, dedicación y adrenalina. Hemos trabajado mucho este año y vamos a dejar todo por cumplir ese objetivo que es el Turismo Carretera."