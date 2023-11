Héctor Motta: "Es la vida misma, lo que me motiva a seguir adelante"

Héctor Motta reúne valores que no dejan de ser reconocidos una y otra vez por la sociedad, en diferentes ámbitos. Al margen de sus cualidades personales, su desenvolvimiento laboral encierran prestigio y trayectoria, siendo por ello considera por muchos como un modelo a seguir.

En la noche de este jueves, se presentó oficialmente el libro "Héctor Motta – Historia de un emprendedor nato”, del periodista y escritor Luis Jacobi. Al respecto, el biografiado manifestó a FM Estación Plus Crespo: "Con esta obra se ha atrevido a recorrer mi vida, 5 décadas de ella y me ha convencido de que puede resultar un material enriquecedor. Tomé el compromiso con Luis de que a partir de mañana, comenzará a leerlo. No ví nada, porque no quise interferir con mi amistad en el diseño ni el contenido que le estaba dando al libro. Él tuvo la libre responsabilidad de llevar esto adelante y ha motorizado esta idea, de que deje un legado para Crespo, la provincia y el país por qué no".

Desde una mirada introspectiva Motta expresó: "El desafío es diario y está puesto en tomar las coordenadas que Dios nos dicta y en ellas, ir encontrando las virtudes de la vida. Debemos ser agradecidos de que Dios nos regala la vida y el hecho de tenerlo presente desde que nos despertamos, predispone a ponernos en marcha. Somos sólo los intérpretes de esa música, que él ha descripto para cada uno de nosotros. El hecho de tener fe y ser creyente, ayuda y facilita muchísimo a llevar el tren adelante. Siempre que tuve un problema de salud, Dios me ayudó a superarlo y mi familia también".

"Es la vida misma, lo que me motiva a seguir adelante", afirmó el empresario crespense y agregó: "Poder disfrutar de mi familia, haber cosechado amigos, conformar los equipos que nos acompañan, ser aceptado en los lugares donde participo, todo ello me entusiasma y compromete al mismo tiempo. Yo no aspiraba a llegar a esto, pero sí siempre fui un soñador de cosas importantes, un curioso por tratar de ver qué venía detrás de cada circunstancia y eso despertó en mí un sentido de superación personal. Siendo muy joven fui a Estados Unidos y ví que la distancia entre su forma de vida y la nuestra, era enorme, en la década del '70. Volví con muchas ideas. Gran parte del desarrollo de nuestra empresa fue recorriendo el territorio norteamericano, europeo, donde hemos enriquecido nuestros conocimientos. Mi mensaje es que hay que seguir estudiando siempre, lo cual se puede hacer de diferentes maneras. Pero no hay que aflojar nunca en eso, todos los días debemos aportarle algo nuevo a nuestro conocimiento", aconsejó.

Trazando una línea de pensamiento que atraviesa los desafíos y las posibilidades de quienes incursionan en un emprendimiento productivo propio, el destacado fundador de una de las principales avícolas del país, sostuvo: "Argentina tiene más de 30 millones de posibles emprendedores, que si toman conciencia de sus aptitudes naturales, creceremos muchísimo. Tenemos una gran plataforma estudiantil y habrá que seguir fortaleciendo sus estudios, hacia donde el mundo está orientando la demanda, como la robótica. Para cualquier actividad, hay que saber que el sacrificio que uno haga, será remunerado. En la vida y en cualquier emprendimiento, hay momentos en los que se presentan obstáculos, a veces a diario, y en ocasiones transcurren semanas de tropiezos, donde uno tiende a abandonar o desmotivarse. Por eso es importante creer en Dios y el domingo -que es nuestro día de descanso-, dedicar un tiempo a recapacitar, para retomar fuerzas y emprender el lunes dispuestos a seguir adelante".

En vísperas de un cambio de año y de gobierno, Héctor Motta apuntó: "Argentina viene con situaciones difíciles. Tuvimos un país donde al ingreso de cuarta generación, lo pusimos en marcha muy rápidamente. Estamos usufructuando esa rapidez con que se implementaron y perdimos un poco el criterio del esfuerzo. Para superar los obstáculos y enfrentar los tiempos duros que vienen, tenemos que replantearnos nuevamente que el trabajo es salud, es lo que nos permite la realización en todo sentido. Tiene que haber una asistencia social para quien alguna discapacidad lo condiciona en su desarrollo, pero el resto, debemos comprometernos a superar los obstáculos".

Se ha programado además una segunda presentación del libro en la ciudad de Paraná, por invitación del rector de la UADER, Dr. Luciano Filipuzzi, para el miércoles 5 de diciembre.