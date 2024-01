Desde este viernes, Valle María habilita 100 metros de playa para bañistas

Estación Plus Crespo

El Complejo Balneario-Camping de Valle María estará incorporando a su grilla de propuestas, la única opción que hasta la fecha -por cuestiones climáticas-, no se encuentra disponible para el turismo local, regional y nacional. Una de las playas más convocantes de la costa del Paraná volverá a colmarse de visitantes este fin de semana.

En diálogo con FM Estación Plus Crespo, el coordinador de Turismo de la Municipalidad de Valle María, Franco Rorh, confirmó: "Inauguraremos este viernes un sector de playa en el Complejo Balneario-Camping. Lamentablemente, este año la creciente del río no permitió poder inaugurar la temporada de verano con la playa habilitada. Hoy seguimos sin tenerla disponible, pero estamos trabajando para este fin de semana ya poder habilitar un tramo de la misma, como para que el turista que esté en la región y para los propios vecinos de Valle María o localidades aledañas, puedan venir a veranear. En principio sería una extensión de entre 80 a 100 metros largo y estamos evaluando en base al descenso, cuánto de ancho podríamos autorizar. Obviamente que iremos monitoreando cómo evoluciona la altura del río durante los meses de enero y febrero, como para llegar a determinar si la playa se puede extender aún más o no. Para este fin de semana, el sector habilitado será el extremo sur desde donde está el mirador al río y el extremo norte entre la barra de tragos".

Para que ese objetivo sea posible, a contrareloj se ultiman los detalles: "Con esta apertura parcial, se normaliza un poco la situación y bañistas podrán hacer ingreso a un sector. Estamos en plenas tareas de acondicionamiento, colocación del bollado correspondiente a la delimitación de zona de baño -tanto para niños como adultos-, estableciendo criterios con los guardavidas profesionales que estarán cuidando la seguridad de quienes se metan al río".

"Todavía no hemos podido relevar el total de las consecuencias de la crecida y las tormentas, porque lo que ha bajado no nos permite verlo aún. Sí la creciente ha hecho algunos destrozos en cuanto a lo que es la bajada en lancha del camino, que en esa parte desbordó y con el pasar de algunos vehículos, se ha marcado el camino. Pero en cuanto a la infraestructura, no ha hecho daños significativos. Si sigue bajando, a medida que el agua retrocede iremos observando lo que deja", comentó el funcionario municipal.

Durante la temporada, el horario continuará siendo de 8:00 a 22:00 para ingresar al predio. Además, Rorh hizo saber que "hoy la tarifa vigente es especial, porque no contempla la playa. Cuando se habilite este tramo, obviamente las tarifas van a cambiar. A la actualización de todos los servicios las vamos a estar comunicando en estos días, antes de la inauguración. Y también recordar, que hemos suspendido la tradicional Fiesta para más adelante. Hoy no tenemos una fecha definida, seguramente estaremos organizando para febrero. Estaba proyectada para este 13 y 14 de enero, pero se pospuso para cuando el comportamiento del río permita brindar un mejor servicio a los asistentes".

El Complejo Balneario-Camping de Valle María se convierte año a año en un destino elegido para pasar unas horas o unos días, ya que dispone de múltiples alternativas: "El resto del Complejo no tiene ningún tipo de inconvenientes, todo funciona con normalidad, tanto los asadores o las churrasqueras, el sector de quinchos, todo está trabajando normalmente. La gente puede llegar y acampar, ir a pescar, puede disponerse a pasar el día, hacer senderismo en lo que es 'El camino de la Vaca'. El complejo es amplio y tiene una buena cantidad de servicios, de manera que está garantizado que quien viene, puede disfrutarlo. En lo que hace a la proveeduría, hay algunos puestos de venta de productos alimenticios, que tienen mucha demanda. Lo propio ocurre con la disponibilidad para reservar los bungalows o cabañas municipales, que para los días viernes, sábado y domingo de enero está todo completo; pero quedan vacantes en días de semana o para febrero", afirmó el coordinador de Turismo.